Адвокат стверджував, що рукостискання зробило його співвласником виноробні: що вирішив суд

Присяжні не повірили адвокату, який заявляв, що став співвласником виноробні після усної домовленості.

У США адвокат заявив, що усна домовленість у вигляді рукостискання зробила його співвласником виноробні, пише Law.com

Зазначається, що позов адвоката Х'юстона про те, що усна домовленість давала йому право на частку в одній з найвідоміших виноробень долини Напа, був відхилений журі присяжних округу Харріс після п'ятиденного судового розгляду.

Юрист стверджував, що досяг угоди з власниками виноробні без письмового оформлення.

Втім під час судового розгляду присяжні дійшли висновку, що переконливих доказів існування такої угоди не було. У результаті позов адвоката про визнання його співвласником виноробні було відхилено.

