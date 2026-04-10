  1. У світі

Адвокат стверджував, що рукостискання зробило його співвласником виноробні: що вирішив суд

21:42, 10 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Присяжні не повірили адвокату, який заявляв, що став співвласником виноробні після усної домовленості.
Фото: Adobe Stock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США адвокат заявив, що усна домовленість у вигляді рукостискання зробила його співвласником виноробні, пише Law.com

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що позов адвоката Х'юстона про те, що усна домовленість давала йому право на частку в одній з найвідоміших виноробень долини Напа, був відхилений журі присяжних округу Харріс після п'ятиденного судового розгляду.

Юрист стверджував, що досяг угоди з власниками виноробні без письмового оформлення.

Втім під час судового розгляду присяжні дійшли висновку, що переконливих доказів існування такої угоди не було. У результаті позов адвоката про визнання його співвласником виноробні було відхилено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США адвокат

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Орест Мандзій: що відомо про нове обличчя митної реформи в України

Призначення Ореста Мандзія головою Держмитної служби стало виконанням чергового структурного маяка МВФ та ключовим кроком до реформи митниці.

Із проєкту Цивільного кодексу вилучили норму про «небажання мати дітей» як підставу для розлучення

До Ради подали оновлений проєкт Цивільного кодексу без норм про репродуктивні підстави для розірвання шлюбу.

Штрафи і цифровий контроль: уряд і Рада по-різному бачать підхід до фінансових порушень

У Верховній Раді наголошують на потребі збалансувати штрафи та посилити ефективність фінансового контролю через цифровізацію.

Рейтинг ризику та аудит замість штрафів: Верховна Рада встановила нові правила перевірок бізнесу

Закон про держнагляд впроваджує нові інструменти захисту підприємців, такі як зупинка бізнесу лише через суд та право на консультацію.

Лотерейний ринок переводять у «онлайн-контроль»: усі етапи фіксуватимуть в режимі реального часу

Державне агентство ПлейСіті запускає ІТ-систему контролю за лотереями.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]