Компания Илона Маска xAI подала в суд на штат Колорадо из-за закона об ИИ

13:53, 10 апреля 2026
Компания утверждает, что новые правила в отношении ИИ, которые должны вступить в силу в июне, нарушают свободу слова и выходят за рамки конституционных полномочий штата.
Компания xAI, основанная Илоном Маском, подала иск против штата Колорадо из-за нового закона, регулирующего системы искусственного интеллекта и который должен вступить в силу в июне. Об этом сообщает The Guardian.

В иске компания просит суд запретить исполнение закона, который вводит требования к системам ИИ для предотвращения «алгоритмической дискриминации» в сферах образования, занятости, здравоохранения, жилья и финансовых услуг. Колорадо стал первым штатом США, который принял комплексное регулирование искусственного интеллекта.

По данным The Guardian, xAI утверждает, что закон нарушает гарантии свободы слова, закрепленные Первой поправкой к Конституции США, и фактически заставляет компанию «продвигать идеологические позиции штата», в частности в вопросах расовой справедливости. В компании заявляют, что нормы закона ограничивают разработчиков в создании контента, который может не соответствовать позиции властей Колорадо.

Иск подан в федеральный окружной суд в Колорадо на фоне более широкой дискуссии в США по поводу регулирования искусственного интеллекта. Часть штатов, в частности Калифорния и Нью-Йорк, усиливают контроль над технологиями ИИ, тогда как на федеральном уровне обсуждаются инициативы по ослаблению регулирования и ограничению законов штатов.

Компания xAI, разрабатывающая чат-бота Grok, ранее уже становилась объектом критики из-за случаев генерации им расистского, сексистского и антисемитского контента, а также распространения теорий заговора.

В компании заявили, что будут добиваться судебного запрета на исполнение закона и признания его неконституционным. В то же время офис генерального прокурора Колорадо воздержался от комментариев по поводу иска.

