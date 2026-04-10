  1. У світі

Компанія Ілона Маска xAI подала до суду на Колорадо через закон про ШІ

13:53, 10 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Компанія стверджує, що нові правила щодо ШІ, які мають набрати чинності в червні, порушують свободу слова та виходять за межі конституційних повноважень штату.
Фото: Shutterstock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, подала позов проти штату Колорадо через новий закон, що регулює системи штучного інтелекту та має набути чинності в червні. Про це повідомляє The Guardian.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У позові компанія просить суд заборонити виконання закону, який запроваджує вимоги до систем ШІ для запобігання «алгоритмічній дискримінації» у сферах освіти, зайнятості, охорони здоров’я, житла та фінансових послуг. Колорадо став першим штатом США, який ухвалив комплексне регулювання штучного інтелекту.

За даними The Guardian, xAI стверджує, що закон порушує гарантії свободи слова, закріплені Першою поправкою Конституції США, і фактично змушує компанію «просувати ідеологічні позиції штату», зокрема у питаннях расової справедливості. У компанії заявляють, що норми закону обмежують розробників у створенні контенту, який може не відповідати позиції влади Колорадо.

Позов подано до федерального окружного суду в Колорадо на тлі ширшої дискусії у США щодо регулювання штучного інтелекту. Частина штатів, зокрема Каліфорнія та Нью-Йорк, посилюють контроль за технологіями ШІ, тоді як на федеральному рівні обговорюються ініціативи щодо послаблення регулювання та обмеження законів штатів.

Компанія xAI, яка розробляє чат-бот Grok, раніше вже опинялася в центрі критики через випадки генерації ним расистського, сексистського та антисемітського контенту, а також поширення теорій змови.

У компанії заявили, що домагатимуться судової заборони на виконання закону та визнання його неконституційним. Водночас офіс генерального прокурора Колорадо утримався від коментарів щодо позову.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Ілон Маск технології ШІ

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]