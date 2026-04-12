В Франции на торги выставят оригинальную лестницу Эйфелевой башни, фото

В Париже в мае на аукцион выставят фрагмент оригинальной лестницы Эйфелевой башни. Об этом сообщает The New York Times.

Речь идет о части винтовой лестницы, по которой посетители ранее поднимались со второго уровня на вершину сооружения. В 1983 году конструкцию демонтировали и разделили на 24 сегмента. Большую часть из них — 20 элементов — впоследствии продали на аукционах.

Подобные объекты уже неоднократно достигали высоких цен. В частности, в 2016 году один из сегментов продали за 611 тысяч долларов — это рекордный результат для таких лотов.

Директор аукционного дома Artcurial Сабрина Долла заявила, что на предстоящих торгах ожидают превышения этого показателя. По оценкам организаторов, стартовая стоимость лота составляет от 120 до 150 тысяч евро.

Этот фрагмент является последним из серии объектов, которые ранее реализовывал Artcurial. Сейчас он находится в собственности французского предпринимателя, который приобрел его сразу после демонтажа конструкции.