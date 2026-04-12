  1. В мире

В Китае сотрудников увольняют после того, как ИИ копирует их профессиональные навыки

20:29, 12 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Компании используют рабочие данные сотрудников для обучения алгоритмов, после чего часть функций передают ИИ.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Китае набирает популярность проект Colleague Skill, который позволяет искусственному интеллекту воспроизводить профессиональные навыки сотрудников на основе их рабочих материалов. После завершения обучения таких работников, по сообщениям, могут увольнять. Инициатива вызвала острую дискуссию в сети и критику со стороны пользователей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Что известно о проекте

Проект Colleague Skill с открытым исходным кодом активно обсуждают в китайской социальной сети RedNote, а на платформе GitHub он уже получил более 8 тысяч отметок «звезда».

Разработчики позиционируют инструмент как способ эффективной передачи знаний в случае увольнения работников. Система обучает ИИ-ассистента профессиональным навыкам сотрудника, анализируя его рабочие материалы — сообщения в чатах, электронную почту, таблицы, документы, аудио и скриншоты.

После такого обучения ИИ может выполнять часть задач человека: генерировать код, отвечать на вопросы и воспроизводить стиль коммуникации.

Риски для работников

По данным издания Forklog, на фоне распространения таких технологий в компаниях растет требование к сотрудникам детально документировать рабочие процессы и логику принятия решений. Формально это объясняют оптимизацией, однако, как утверждается, эти данные могут использоваться для обучения искусственного интеллекта.

После завершения этого процесса отдельные компании увольняют работников, чьи знания стали основой для обучения систем.

Реакция и ответ сообщества

В социальных сетях и на форумах подход получил резкую критику. Пользователи называют его «дистилляцией работников», имея в виду фактическое «извлечение» знаний с последующей заменой людей технологиями.

В ответ появляются альтернативные инициативы. В частности, один из разработчиков сообщил о создании инструмента Anti-distillation skill, который должен помочь работникам защитить свои профессиональные знания.

Этот инструмент позволяет изменять архивные документы таким образом, чтобы они были менее пригодны для обучения искусственного интеллекта. Автор проекта объяснила свою мотивацию тем, что хотя многие стремятся осваивать новые навыки, никто не хочет, чтобы их собственные знания были скопированы с последующей потерей работы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Китай искусственный интеллект ИИ

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]