У Китаї працівників звільняють після того, як ШІ копіює їхні професійні навички

Компанії використовують робочі дані співробітників для навчання алгоритмів, після чого частину функцій передають ШІ.

У Китаї набирає популярності проєкт Colleague Skill, який дозволяє штучному інтелекту відтворювати професійні навички співробітників на основі їхніх робочих матеріалів. Після завершення навчання таких працівників, за повідомленнями, можуть звільняти. Ініціатива викликала гостру дискусію в мережі та критику з боку користувачів.

Що відомо про проєкт

Проєкт Colleague Skill із відкритим кодом активно обговорюють у китайській соцмережі RedNote, а на платформі GitHub він уже отримав понад 8 тисяч позначок «зірка».

Розробники позиціонують інструмент як спосіб ефективної передачі знань у разі звільнення працівників. Система навчає ШІ-асистента професійним навичкам співробітника, аналізуючи його робочі матеріали — повідомлення в чатах, електронну пошту, таблиці, документи, аудіо та скриншоти.

Після такого навчання ШІ може виконувати частину завдань людини: генерувати код, відповідати на запитання та відтворювати стиль комунікації.

Ризики для працівників

За даними видання Forklog, на тлі поширення таких технологій у компаніях зростає вимога до співробітників детально документувати робочі процеси та логіку ухвалення рішень. Формально це пояснюють оптимізацією, однак, як стверджується, ці дані можуть використовуватися для навчання штучного інтелекту.

Після завершення цього процесу окремі компанії звільняють працівників, чиї знання стали основою для навчання систем.

Реакція та відповідь спільноти

У соцмережах та на форумах підхід отримав різку критику. Користувачі називають його «дистиляцією працівників», маючи на увазі фактичне «вилучення» знань із подальшим заміщенням людей технологіями.

У відповідь з’являються альтернативні ініціативи. Зокрема, один із розробників повідомив про створення інструменту Anti-distillation skill, який має допомогти працівникам захистити свої професійні знання.

Цей інструмент дозволяє змінювати архівні документи таким чином, щоб вони були менш придатними для навчання штучного інтелекту. Авторка проєкту пояснила свою мотивацію тим, що хоча багато людей прагнуть опановувати нові навички, ніхто не хоче, щоб їхні власні знання були скопійовані з подальшою втратою роботи.

