Ипотека для военных – кто может воспользоваться программой «єОселя» и какие условия действуют
В Украине действует государственная ипотечная программа «єОселя», которая позволяет отдельным категориям граждан приобрести жилье на льготных условиях, пояснили в Житомирском областном ТЦК и СП.
Кто может воспользоваться программой
- военнослужащие по контракту
- мобилизованные военные
Условия приобретения жилья
В рамках программы разрешается покупка:
- квартиры или частного дома
- жилья как на первичном, так и на вторичном рынке
При этом действует ограничение: жилье не должно располагаться на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий.
Ограничения по площади
Программа предусматривает следующие параметры жилья:
- квартира — до 115,5 м²
- дом — до 125,5 м²
Как подать заявку
Подать заявку можно через приложение «Дія». Для этого необходимо:
- выбрать услугу «єОселя»
- заполнить анкету
- после одобрения выбрать банк
- подать необходимые документы
Условия для ветеранов
Для ветеранов и отдельных категорий действуют другие условия:
- ставка — 7%
- срок кредитования — до 20 лет
- подача заявки осуществляется через сервис «Ветеран Pro» в приложении «Дія»
Подать заявку могут:
- участники боевых действий
- лица с инвалидностью вследствие войны
- члены семей погибших Защитников Украины
