Ипотека для военных – кто может воспользоваться программой «єОселя» и какие условия действуют

Участники боевых действий, мобилизованные и контрактники могут оформить кредит на жилье с государственными гарантиями.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине действует государственная ипотечная программа «єОселя», которая позволяет отдельным категориям граждан приобрести жилье на льготных условиях, пояснили в Житомирском областном ТЦК и СП.

Кто может воспользоваться программой

военнослужащие по контракту

мобилизованные военные

Условия приобретения жилья

В рамках программы разрешается покупка:

квартиры или частного дома

жилья как на первичном, так и на вторичном рынке

При этом действует ограничение: жилье не должно располагаться на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий.

Ограничения по площади

Программа предусматривает следующие параметры жилья:

квартира — до 115,5 м²

дом — до 125,5 м²

Как подать заявку

Подать заявку можно через приложение «Дія». Для этого необходимо:

выбрать услугу «єОселя»

заполнить анкету

после одобрения выбрать банк

подать необходимые документы

Условия для ветеранов

Для ветеранов и отдельных категорий действуют другие условия:

ставка — 7%

срок кредитования — до 20 лет

подача заявки осуществляется через сервис «Ветеран Pro» в приложении «Дія»

Подать заявку могут:

участники боевых действий

лица с инвалидностью вследствие войны

члены семей погибших Защитников Украины

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.