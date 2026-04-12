Ипотека для военных – кто может воспользоваться программой «єОселя» и какие условия действуют

22:00, 12 апреля 2026
Участники боевых действий, мобилизованные и контрактники могут оформить кредит на жилье с государственными гарантиями.
Ипотека для военных – кто может воспользоваться программой «єОселя» и какие условия действуют
В Украине действует государственная ипотечная программа «єОселя», которая позволяет отдельным категориям граждан приобрести жилье на льготных условиях, пояснили в Житомирском областном ТЦК и СП.

Кто может воспользоваться программой

  • военнослужащие по контракту
  • мобилизованные военные

Условия приобретения жилья

В рамках программы разрешается покупка:

  • квартиры или частного дома
  • жилья как на первичном, так и на вторичном рынке

При этом действует ограничение: жилье не должно располагаться на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий.

Ограничения по площади

Программа предусматривает следующие параметры жилья:

  • квартира — до 115,5 м²
  • дом — до 125,5 м²

Как подать заявку

Подать заявку можно через приложение «Дія». Для этого необходимо:

  • выбрать услугу «єОселя»
  • заполнить анкету
  • после одобрения выбрать банк
  • подать необходимые документы

Условия для ветеранов

Для ветеранов и отдельных категорий действуют другие условия:

  • ставка — 7%
  • срок кредитования — до 20 лет
  • подача заявки осуществляется через сервис «Ветеран Pro» в приложении «Дія»

Подать заявку могут:

  • участники боевых действий
  • лица с инвалидностью вследствие войны
  • члены семей погибших Защитников Украины

