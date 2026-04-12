  1. В Україні
  2. / Суспільство

Іпотека для військових – хто може скористатися програмою «єОселя» та які умови діють

22:00, 12 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Учасники бойових дій, мобілізовані та контрактники можуть оформити кредит на житло з державними гарантіями.
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні діє державна іпотечна програма «єОселя», яка дозволяє окремим категоріям громадян придбати житло на пільгових умовах, пояснили в Житомирському обласному ТЦК та СП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Хто може скористатися програмою

  • військовослужбовці за контрактом
  • мобілізовані військові

Умови придбання житла

У межах програми дозволяється купівля:

  • квартири або приватного будинку
  • житла як на первинному, так і на вторинному ринку

Водночас діє обмеження: житло не повинно розташовуватися на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій.

Обмеження за площею

Програма передбачає такі параметри житла:

  • квартира — до 115,5 м²
  • будинок — до 125,5 м²

Як подати заявку

Подати заявку можна через застосунок «Дія». Для цього потрібно:

  • обрати послугу «єОселя»
  • заповнити анкету
  • після схвалення обрати банк
  • подати необхідні документи

Умови для ветеранів

Для ветеранів та окремих категорій діють інші умови:

  • ставка — 7%
  • термін кредитування — до 20 років
  • подача заявки здійснюється через сервіс «Ветеран Pro» у застосунку «Дія»

Подати заявку можуть:

  • учасники бойових дій
  • особи з інвалідністю внаслідок війни
  • члени сімей загиблих Захисників України

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові єОселя

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]