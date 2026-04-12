Іпотека для військових – хто може скористатися програмою «єОселя» та які умови діють

Учасники бойових дій, мобілізовані та контрактники можуть оформити кредит на житло з державними гарантіями.

В Україні діє державна іпотечна програма «єОселя», яка дозволяє окремим категоріям громадян придбати житло на пільгових умовах, пояснили в Житомирському обласному ТЦК та СП.

Хто може скористатися програмою

військовослужбовці за контрактом

мобілізовані військові

Умови придбання житла

У межах програми дозволяється купівля:

квартири або приватного будинку

житла як на первинному, так і на вторинному ринку

Водночас діє обмеження: житло не повинно розташовуватися на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій.

Обмеження за площею

Програма передбачає такі параметри житла:

квартира — до 115,5 м²

будинок — до 125,5 м²

Як подати заявку

Подати заявку можна через застосунок «Дія». Для цього потрібно:

обрати послугу «єОселя»

заповнити анкету

після схвалення обрати банк

подати необхідні документи

Умови для ветеранів

Для ветеранів та окремих категорій діють інші умови:

ставка — 7%

термін кредитування — до 20 років

подача заявки здійснюється через сервіс «Ветеран Pro» у застосунку «Дія»

Подати заявку можуть:

учасники бойових дій

особи з інвалідністю внаслідок війни

члени сімей загиблих Захисників України

