Іпотека для військових – хто може скористатися програмою «єОселя» та які умови діють
В Україні діє державна іпотечна програма «єОселя», яка дозволяє окремим категоріям громадян придбати житло на пільгових умовах, пояснили в Житомирському обласному ТЦК та СП.
Хто може скористатися програмою
- військовослужбовці за контрактом
- мобілізовані військові
Умови придбання житла
У межах програми дозволяється купівля:
- квартири або приватного будинку
- житла як на первинному, так і на вторинному ринку
Водночас діє обмеження: житло не повинно розташовуватися на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій.
Обмеження за площею
Програма передбачає такі параметри житла:
- квартира — до 115,5 м²
- будинок — до 125,5 м²
Як подати заявку
Подати заявку можна через застосунок «Дія». Для цього потрібно:
- обрати послугу «єОселя»
- заповнити анкету
- після схвалення обрати банк
- подати необхідні документи
Умови для ветеранів
Для ветеранів та окремих категорій діють інші умови:
- ставка — 7%
- термін кредитування — до 20 років
- подача заявки здійснюється через сервіс «Ветеран Pro» у застосунку «Дія»
Подати заявку можуть:
- учасники бойових дій
- особи з інвалідністю внаслідок війни
- члени сімей загиблих Захисників України
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.