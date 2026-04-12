Временная помощь детям без опеки: условия, суммы и порядок оформления

Что предусматривает программа «Дитина не одна» и как получить выплаты.

В Украине введена временная государственная помощь «Дитина не одна» для детей, которые из-за войны остались без родительской опеки, однако еще не получили официального статуса сироты. Соответствующий механизм позволяет обеспечить финансовую поддержку таким детям сразу после их устройства в семью, не дожидаясь завершения формальных процедур.

Ранее выплаты назначались только после предоставления статуса сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Это создавало риск попадания детей в интернатные учреждения, поскольку семьи не всегда имели достаточные ресурсы для временного ухода. Новая помощь призвана устранить этот разрыв, указывает Минюст.

Кто имеет право на помощь

Помощь назначается лицу, в семью которого временно устроен ребенок, в отношении которого установлен факт отсутствия родительской опеки, при условии его постоянного проживания в Украине.

Дети в возрасте от 14 до 18 лет могут обратиться за назначением выплат самостоятельно — если обучаются по дневной или дуальной форме и имеют отдельно зарегистрированное место проживания.

В каких случаях назначаются выплаты

Помощь предоставляется, если родители ребенка:

умерли или погибли;

находятся на временно оккупированной территории или в зоне окружения;

пропали без вести;

находятся в плену;

лишены личной свободы органами государства-агрессора.

Также выплаты возможны в случае временного устройства ребенка в приемную семью или детский дом семейного типа.

Куда обращаться

Заявление о назначении помощи подается в Пенсионный фонд Украины одним из способов:

лично в сервисный центр;

через орган местного самоуправления;

через центр предоставления административных услуг;

по почте.

Какие документы необходимы

К заявлению необходимо приложить:

свидетельство о рождении ребенка (при необходимости);

копию приказа службы по делам детей о временном устройстве;

медицинское заключение — если ребенок имеет инвалидность.

Размер помощи и сроки

Размер выплат составляет:

- 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста:

до 6 лет — 7042,5 грн;

от 6 до 18 лет — 8780 грн;

- 3,5 прожиточного минимума для детей с инвалидностью:

до 6 лет — 9859,5 грн;

от 6 до 18 лет — 12 292 грн.

Помощь назначается с первого числа месяца подачи заявления на период временного устройства ребенка, но не более чем на шесть месяцев.

Контроль за использованием средств

Выплаты являются собственностью ребенка и должны использоваться исключительно на его содержание и воспитание. Контроль за целевым использованием осуществляют службы по делам детей и органы социальной защиты населения.

