Временная помощь детям без опеки: условия, суммы и порядок оформления
В Украине введена временная государственная помощь «Дитина не одна» для детей, которые из-за войны остались без родительской опеки, однако еще не получили официального статуса сироты. Соответствующий механизм позволяет обеспечить финансовую поддержку таким детям сразу после их устройства в семью, не дожидаясь завершения формальных процедур.
Ранее выплаты назначались только после предоставления статуса сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Это создавало риск попадания детей в интернатные учреждения, поскольку семьи не всегда имели достаточные ресурсы для временного ухода. Новая помощь призвана устранить этот разрыв, указывает Минюст.
Кто имеет право на помощь
Помощь назначается лицу, в семью которого временно устроен ребенок, в отношении которого установлен факт отсутствия родительской опеки, при условии его постоянного проживания в Украине.
Дети в возрасте от 14 до 18 лет могут обратиться за назначением выплат самостоятельно — если обучаются по дневной или дуальной форме и имеют отдельно зарегистрированное место проживания.
В каких случаях назначаются выплаты
Помощь предоставляется, если родители ребенка:
- умерли или погибли;
- находятся на временно оккупированной территории или в зоне окружения;
- пропали без вести;
- находятся в плену;
- лишены личной свободы органами государства-агрессора.
Также выплаты возможны в случае временного устройства ребенка в приемную семью или детский дом семейного типа.
Куда обращаться
Заявление о назначении помощи подается в Пенсионный фонд Украины одним из способов:
- лично в сервисный центр;
- через орган местного самоуправления;
- через центр предоставления административных услуг;
- по почте.
Какие документы необходимы
К заявлению необходимо приложить:
- свидетельство о рождении ребенка (при необходимости);
- копию приказа службы по делам детей о временном устройстве;
- медицинское заключение — если ребенок имеет инвалидность.
Размер помощи и сроки
Размер выплат составляет:
- 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста:
- до 6 лет — 7042,5 грн;
- от 6 до 18 лет — 8780 грн;
- 3,5 прожиточного минимума для детей с инвалидностью:
- до 6 лет — 9859,5 грн;
- от 6 до 18 лет — 12 292 грн.
Помощь назначается с первого числа месяца подачи заявления на период временного устройства ребенка, но не более чем на шесть месяцев.
Контроль за использованием средств
Выплаты являются собственностью ребенка и должны использоваться исключительно на его содержание и воспитание. Контроль за целевым использованием осуществляют службы по делам детей и органы социальной защиты населения.
