Тимчасова допомога дітям без опіки: умови, суми та порядок оформлення

Що передбачає програма «Дитина не одна» та як отримати виплати.

В Україні запроваджено тимчасову державну допомогу «Дитина не одна» для дітей, які через війну залишилися без батьківського піклування, однак ще не отримали офіційного статусу сироти. Відповідний механізм дозволяє забезпечити фінансову підтримку таким дітям одразу після їхнього влаштування до сім’ї, не чекаючи завершення формальних процедур.

Раніше виплати призначали лише після надання статусу сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Це створювало ризик потрапляння дітей до інтернатних закладів, оскільки сім’ї не завжди мали достатні ресурси для тимчасового догляду. Нова допомога покликана усунути цей розрив, вказує Мін’юст.

Хто має право на допомогу

Допомогу призначають особі, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування, за умови її постійного проживання в Україні.

Діти віком від 14 до 18 років можуть звернутися за призначенням виплат самостійно — якщо навчаються за денною або дуальною формою та мають окремо зареєстроване місце проживання.

У яких випадках призначають виплати

Допомогу надають, якщо батьки дитини:

померли або загинули;

перебувають на тимчасово окупованій території чи в зоні оточення;

зникли безвісти;

перебувають у полоні;

позбавлені особистої свободи органами держави-агресора.

Також виплати можливі у разі тимчасового влаштування дитини до прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу.

Куди звертатися

Заяву на призначення допомоги подають до Пенсійного фонду України одним зі способів:

особисто до сервісного центру;

через орган місцевого самоврядування;

через центр надання адміністративних послуг;

поштою.

Які документи потрібні

До заяви необхідно додати:

свідоцтво про народження дитини (за потреби);

копію наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування;

медичний висновок — якщо дитина має інвалідність.

Розмір допомоги та строки

Розмір виплат становить:

- 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку:

до 6 років — 7042,5 грн;

від 6 до 18 років — 8780 грн;

- 3,5 прожиткового мінімуму для дітей з інвалідністю:

до 6 років — 9859,5 грн;

від 6 до 18 років — 12 292 грн.

Допомогу призначають із першого числа місяця подання заяви на період тимчасового влаштування дитини, але не більше ніж на шість місяців.

Контроль за використанням коштів

Виплати є власністю дитини і мають використовуватися виключно на її утримання та виховання. Контроль за цільовим використанням здійснюють служби у справах дітей та органи соціального захисту населення.

