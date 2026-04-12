Оккупация как доказательство утраты: Верховный Суд подтвердил право на дубликат исполнительного листа

Дубликат исполнительного листа выдается при условии доказанности его утраты и действительности сроков исполнения.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда подтвердил возможность выдачи дубликата исполнительного листа в случае его утраты вследствие военных действий и оккупации территории. Суд подчеркнул: при наличии объективной невозможности получить документ и при условии соблюдения сроков его предъявления к исполнению право взыскателя подлежит защите.

Обстоятельства дела № 759/1382/19

Спор возник между родителями относительно участия отца в воспитании ребенка. Ранее суд определил порядок его общения с ребенком, в частности регулярные встречи, возможность совместного отдыха и другие формы участия в воспитании.

Для принудительного исполнения этого решения в 2021 году был выдан исполнительный лист, который направили в орган государственной исполнительной службы в Бердянске.

В дальнейшем исполнительное производство было окончено, однако сам исполнительный лист в суд не вернули. После начала полномасштабной агрессии РФ территория Бердянского района оказалась во временной оккупации, доступ к материалам исполнительного производства был утрачен, а получение информации от органа ГИС стало невозможным.

В 2025 году взыскатель обратился в суд с заявлением о выдаче дубликата исполнительного листа, ссылаясь на его утрату.

Решения судов предыдущих инстанций

Суд первой инстанции заявление удовлетворил, а Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Суды исходили из того, что исполнительный лист отсутствует как в материалах дела, так и в исполнительной службе, заявитель принял все возможные меры для его розыска, а срок предъявления к исполнению не истек, поскольку был прерван.

Доводы кассационной жалобы

Должница обжаловала эти решения, указывая, что факт утраты исполнительного листа не доказан, а сам документ может находиться в материалах исполнительного производства. Она также настаивала, что заявитель должен был сначала инициировать восстановление исполнительного производства, а не обращаться за дубликатом, и что суды ненадлежащим образом исследовали доказательства.

Позиция Верховного Суда

Кассационный гражданский суд отклонил доводы жалобы и оставил ее без удовлетворения.

Суд напомнил, что единственным основанием для выдачи дубликата исполнительного листа является его утрата. Вместе с тем такая утрата может подтверждаться не только прямыми доказательствами уничтожения или повреждения документа, но и совокупностью обстоятельств, которые свидетельствуют о невозможности его получения или использования.

В данном деле установлено, что исполнительный лист отсутствует в материалах суда, не передавался в другие органы исполнительной службы, а доступ к соответствующему подразделению ГИС объективно невозможен в связи с временной оккупацией территории. При таких условиях указанные обстоятельства в своей совокупности подтверждают утрату исполнительного документа.

Сроки и исполнение решения

Верховный Суд отдельно указал, что срок предъявления исполнительного листа к исполнению не пропущен, поскольку он был прерван в связи с подачей документа на исполнение. Следовательно, заявление о выдаче дубликата подано своевременно.

Суд также отклонил аргументы о необходимости предварительного восстановления исполнительного производства, подчеркнув, что эффективное восстановление и последующее исполнение решения невозможны без исполнительного документа.

Относительно риска двойного исполнения

Верховный Суд указал, что дубликат полностью воспроизводит утраченный исполнительный лист и не создает новых обязательств для должника.

При этом по делам об определении способа участия в воспитании ребенка исполнение решения носит длящийся характер и может возобновляться в случае возникновения препятствий, что исключает риск «двойного исполнения» в понимании, на которое ссылалась заявительница.

Результат

Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций и возобновил их действие.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

