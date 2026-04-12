Окупація як доказ втрати: Верховний Суд підтвердив право на дублікат виконавчого листа

Дублікат виконавчого листа видається за умови доведення його втрати та чинності строків виконання.

Касаційний цивільний суд у складі Верховний Суд підтвердив можливість видачі дубліката виконавчого листа у разі його втрати внаслідок воєнних дій та окупації території. Суд наголосив: за наявності об’єктивної неможливості отримати документ і за умови дотримання строків його пред’явлення до виконання право стягувача підлягає захисту.

Обставини справи № 759/1382/19

Спір виник між батьками щодо участі батька у вихованні дитини. Раніше суд визначив порядок його спілкування з дитиною, зокрема регулярні зустрічі, можливість спільного відпочинку та інші форми участі у вихованні.

Для примусового виконання цього рішення у 2021 році було видано виконавчий лист, який направили до органу державної виконавчої служби у Бердянську.

Надалі виконавче провадження було закінчено, однак сам виконавчий лист до суду не повернули. Після початку повномасштабної агресії РФ територія Бердянського району опинилася в тимчасовій окупації, доступ до матеріалів виконавчого провадження був втрачений, а отримання інформації від органу ДВС стало неможливим.

У 2025 році стягувач звернувся до суду із заявою про видачу дубліката виконавчого листа, посилаючись на його втрату.

Рішення судів попередніх інстанцій

Суд першої інстанції заяву задовольнив, а Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Суди виходили з того, що виконавчий лист відсутній як у матеріалах справи, так і у виконавчій службі, заявник вжив усіх можливих заходів для його розшуку, а строк пред’явлення до виконання не сплив, оскільки був перерваний.

Доводи касаційної скарги

Боржниця оскаржила ці рішення, зазначаючи, що факт втрати виконавчого листа не доведено, а сам документ може перебувати у матеріалах виконавчого провадження. Вона також наполягала, що заявник мав спочатку ініціювати відновлення виконавчого провадження, а не звертатися за дублікатом, і що суди неналежно дослідили докази.

Позиція Верховного Суду

Касаційний цивільний суд відхилив доводи скарги та залишив її без задоволення.

Суд нагадав, що єдиною підставою для видачі дубліката виконавчого листа є його втрата. Водночас така втрата може підтверджуватися не лише прямими доказами знищення чи пошкодження документа, а й сукупністю обставин, які свідчать про неможливість його отримання або використання.

У цій справі встановлено, що виконавчий лист відсутній у матеріалах суду, не передавався до інших органів виконавчої служби, а доступ до відповідного підрозділу ДВС є об’єктивно неможливим через тимчасову окупацію території. За таких умов ці обставини у своїй сукупності підтверджують втрату виконавчого документа.

Строки та виконання рішення

Верховний Суд окремо зазначив, що строк пред’явлення виконавчого листа до виконання не пропущено, оскільки він був перерваний у зв’язку з поданням документа на виконання. Відтак заява про видачу дубліката подана своєчасно.

Суд також відхилив аргументи про необхідність попереднього відновлення виконавчого провадження, підкресливши, що ефективне відновлення та подальше виконання рішення неможливі без виконавчого документа.

Щодо ризику подвійного виконання

Верховний Суд вказав, що дублікат повністю відтворює втрачений виконавчий лист і не створює нових обов’язків для боржника.

При цьому у справах про визначення способу участі у вихованні дитини виконання рішення має триваючий характер і може поновлюватися у разі виникнення перешкод, що виключає ризик «подвійного виконання» у розумінні, на яке посилалася скаржниця.

Результат

Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій та поновив їх дію.

Постанова набрала законної сили з моменту ухвалення і є остаточною.

