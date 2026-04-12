Instagram может вредить детям: суд США разрешил дело против Meta

Верховный суд штата Массачусетс разрешил продолжить рассмотрение дела против компании Meta Platforms, которой принадлежит Instagram. Власти штата обеспокоены тем, что платформа может негативно влиять на психическое здоровье детей и подростков.

Суд отказался закрывать дело, как того требовала компания. Таким образом, иск будет рассматриваться по существу. Речь идет о том, что Instagram якобы специально создает условия, которые заставляют детей проводить в приложении больше времени, поскольку это приносит больше прибыли от рекламы.

Иск подала генеральный прокурор штата Андреа Джой Кемпбелл. Она заявила, что технологические компании часто создают продукты, которые вредят молодежи, но при этом преуменьшают эти риски. По ее словам, решение суда — это шаг к тому, чтобы заставить такие компании отвечать за свои действия.

В центре внимания — сам принцип работы Instagram. По мнению властей, отдельные функции платформы могут вызывать зависимость. Речь идет о постоянных уведомлениях, бесконечной ленте новостей, автоматическом воспроизведении видео и контенте, который быстро исчезает. Все это, как считают в иске, стимулирует пользователей чаще заходить в приложение и дольше там оставаться.

Суд также рассмотрел аргумент компании о том, что ее должна защищать Section 230 of the Communications Decency Act — норма, которая обычно освобождает интернет-сервисы от ответственности за контент пользователей. Однако судьи решили, что в данном случае речь идет не о чужом контенте, а о самом дизайне и подходе компании к работе сервиса. Поэтому эта защита не применяется, указывает Courthouse News.

Это дело может иметь более широкие последствия, поскольку подобные иски уже появляются и в других регионах США. Например, в Лос-Анджелесе суд присяжных ранее обязал технологические компании выплатить компенсацию пользовательнице, которая заявила о вреде для своего психического здоровья из-за социальных сетей.

Пока Meta публично не прокомментировала решение суда. В то же время в США все чаще говорят о необходимости ужесточить правила для социальных сетей, особенно когда речь идет о безопасности детей в интернете.