Instagram може шкодити дітям: суд США дозволив справу проти Meta

Йдеться про можливу залежність підлітків від платформи та вплив її функцій на психічне здоров’я.

Верховний суд штату Массачусетс дозволив продовжити розгляд справи проти компанії Meta Platforms, якій належить Instagram. Владу штату занепокоїло те, що платформа може негативно впливати на психічне здоров’я дітей і підлітків.

Суд відмовився закривати справу, як цього вимагала компанія. Таким чином позов розглядатимуть по суті. Йдеться про те, що Instagram нібито спеціально створює умови, які змушують дітей проводити в застосунку більше часу, адже це приносить більше прибутку від реклами.

Позов подала генеральна прокурорка штату Андреа Джой Кемпбелл. Вона заявила, що технологічні компанії часто створюють продукти, які шкодять молоді, але водночас применшують ці ризики. За її словами, рішення суду — це крок до того, щоб змусити такі компанії відповідати за свої дії.

У центрі уваги — сам принцип роботи Instagram. На думку влади, окремі функції платформи можуть викликати залежність. Йдеться про постійні сповіщення, нескінченну стрічку новин, автоматичне відтворення відео та контент, який швидко зникає. Усе це, як вважають у позові, стимулює користувачів частіше заходити в застосунок і довше там залишатися.

Суд також розглянув аргумент компанії про те, що її має захищати Section 230 of the Communications Decency Act — норма, яка зазвичай звільняє інтернет-сервіси від відповідальності за контент користувачів. Однак судді вирішили, що в цьому випадку йдеться не про чужий контент, а про сам дизайн і підхід компанії до роботи сервісу. Тому цей захист не застосовується, вказує Courthouse News.

Ця справа може мати ширші наслідки, адже подібні позови вже з’являються і в інших регіонах США. Наприклад, у Лос-Анджелес суд присяжних раніше зобов’язав технологічні компанії виплатити компенсацію користувачці, яка заявила про шкоду для свого психічного здоров’я через соцмережі.

Поки що Meta публічно не прокоментувала рішення суду. Водночас у США дедалі частіше говорять про необхідність посилити правила для соцмереж, особливо коли йдеться про безпеку дітей в інтернеті.

