11,8 судей на 100 тысяч населения: кадровый дефицит и война изнуряют судебную систему

Украина имеет вдвое меньше судей, чем в среднем по Европе, но рассматривает миллионы дел.

Судебная система Украины продолжает работать в условиях значительной нагрузки, которая в военный период только усилилась. Рост количества споров, ограниченные кадровые ресурсы и сложность многих категорий дел приводят к существенной нагрузке на суды различных инстанций, в то время как эффективность правосудия напрямую зависит от баланса между количеством судей и объемом дел.

Отчет CEPEJ

Согласно последнему отчету Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) 2024 года, Украина демонстрирует один из самых низких показателей обеспеченности судьями среди стран Совета Европы — 11,8 профессиональных судей на 100 000 населения, тогда как средний показатель по Европе составляет 22. На фоне кадрового дефицита украинская судебная система сталкивается с чрезмерным потоком дел, значительную долю которых составляют малозначительные споры, которые в странах ЕС решаются во внесудебном порядке.

Стоит заметить, что отчет CEPEJ за 2024 год базируется на показателях 2022 года — периода, когда правовая система Украины столкнулась с вызовами военного времени. Оценка проводилась по стандартной методологии Европейской комиссии, однако с важными оговорками: из-за боевых действий Украина не смогла предоставить точные данные о численности населения за 2022 год, использовав показатели 2021 года. Главным вызовом стала необходимость обеспечить непрерывность правосудия в условиях повреждения критической инфраструктуры, оккупации частей территорий и резкого сокращения финансирования.

Война заставила правительство радикально пересмотреть финансовые приоритеты. Кроме того, из-за военной агрессии существенно упали поступления от судебного сбора, который является ключевым источником финансирования развития судов. Это привело к невозможности капитального строительства и ограничению закупок даже базовых вещей, таких как марки, бумага и топливо.

Украинское правосудие на грани возможностей

Отчет CEPEJ дает нам возможность увидеть цифры первого года войны. Главная проблема, которую фиксирует отчет, — это критический разрыв между имеющимся ресурсом и объемом задач.

По данным CEPEJ, в странах Совета Европы средняя нагрузка на судью значительно ниже, чем в Украине. Так, в Европе на 100 тыс. жителей приходилось в среднем 22 судьи, 12 прокуроров и 180 адвокатов, тогда как в Украине этот показатель составлял всего 11,8 судей.

В Украине суды рассматривают более 3–4 млн дел ежегодно, из которых значительная часть — гражданские и хозяйственные. В странах ЕС, таких как Германия, Франция, Нидерланды, Скандинавские страны, нагрузка на одного судью в первой инстанции в 2–4 раза ниже благодаря развитой системе ADR (альтернативного разрешения споров) и административных процедур.

Наиболее показательным является разрыв в двух категориях: алиментных и хозяйственных (коммерческих) делах. Именно они составляют значительную долю нагрузки украинских судов, тогда как в странах ЕС их доля минимальна.

В Германии (Unterhaltsvorschuss), Франции, Швеции, Норвегии и Финляндии алименты часто взыскиваются автоматически через налоговую службу или органы социального обеспечения. Родитель-должник платит средства непосредственно государству, которое затем выплачивает их ребенку. Судебное разбирательство требуется только в исключительных спорных случаях.

В большинстве стран ЕС перед обращением в суд обязательна досудебная медиация по семейным делам, а алименты определяются по четким таблицам, что минимизирует споры относительно размера.

Кроме того, большинство бизнес-споров по контрактам или корпоративным конфликтам решаются в арбитражных институциях (ICC, LCIA, SCC, VIAC). В Германии, Франции и Нидерландах до 70–80 % коммерческих споров уходят в арбитраж, а не в государственные суды. Также бизнес-культура ЕС предусматривает четкие контракты и добровольное исполнение. Уровень судебных споров между компаниями значительно ниже.

Несмотря на военное положение

Несмотря на недофинансирование и военное положение, согласно отчету в Украине наблюдалась эффективность. В суды апелляционной инстанции поступило 137 255 уголовных дел, а было решено 135 703. В сегменте гражданских дел (на примере разводов) при 93 635 новых исках было рассмотрено 91 869 дел.

В стабильных европейских системах срок рассмотрения (disposition time) обычно дольше, так как они не работают в режиме мобилизационного правосудия. Украина демонстрирует способность закрывать почти столько же дел, сколько поступает, несмотря на физические преграды.

Отчет CEPEJ фиксирует прямую связь между уменьшением количества профессиональных судей и ростом нагрузки на каждого из них. В странах Европы численность судейского корпуса обычно соответствует демографическим потребностям. В Украине же из-за войны и остановки конкурсов на одного судью приходится в разы больше дел, чем в среднем по Совету Европы.

Данные отчета 2024 года демонстрируют критическую нагрузку на суды, и в то же время — гибкость и адаптивность системы. Однако настоящим показателем станут данные следующего отчета, который выйдет в 2026 году (на основе данных 2024 года).

Отчет CEPEJ 2026 покажет реальную картину кадрового голода. Отчет должен показать, принесли ли результат последние конкурсы на должности судей и удалось ли сократить разрыв со среднеевропейским показателем в 22 судьи на 100 тыс. населения.

Чтобы отчет 2026 года не стал констатацией системного кризиса, государство должно сосредоточиться на разгрузке системы, преодолении дефицита судейского корпуса и обеспечении надлежащего уровня оплаты труда аппаратов судов.

