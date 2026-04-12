В Венгрии продолжается подсчет голосов: оппозиционная «Тиса» опережает партию Орбана

21:36, 12 апреля 2026
ЦИК Венгрии обработал 14,72% бюллетеней.
В Венгрии завершилось голосование на парламентских выборах, которые отметились рекордной явкой — 77,8%. Граждане выбирали 199 депутатов парламента.

После закрытия избирательных участков в стране начался подсчет голосов.

По предварительным данным подсчета около 14,72% бюллетеней, оппозиционная партия «Тиса» выходит в лидеры и увеличивает отрыв. По этим оценкам, она может получить около 125 мандатов в парламенте.

В то же время партия премьер-министра Виктора Орбана пока рассчитывает примерно на 65 мест.

Для формирования конституционного большинства в парламенте необходимо не менее 133 мандатов.

Подсчет голосов продолжается, и результаты могут меняться по мере обработки бюллетеней.

Обновлено:

По состоянию на 21.49 подсчитано 29.21% бюллетеней: оппозиционная «Тиса» – 132, партия Орбана – 59.

выборы Венгрия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

В Раде планируют изменить систему распределения коммунальных услуг: обещают устранить «несправедливые» начисления

Законопроект предлагает изменить подход к распределению тепловой энергии в многоквартирных домах с учетом фактического потребления.

ТОП-5 кейсов Верховного Суда, где Stories и должности стали решающими аргументами в суде

Instagram-профиль может рассказать суду гораздо больше, чем официальные декларации или возражения на иск.

ГПСУ подключат к государственным реестрам, а процедуры проверки иностранцев на границе уточнят

Законопроект предусматривает расширение возможностей Государственной пограничной службы Украины в части доступа к государственным информационным ресурсам.

11,8 судей на 100 тысяч населения: кадровый дефицит и война изнуряют судебную систему

Украина имеет вдвое меньше судей, чем в среднем по Европе, но рассматривает миллионы дел.

Правительство планирует масштабное обновление корпоративного законодательства: каких изменений ждать

Кабмин официально утвердил дорожную карту адаптации украинского законодательства к праву ЕС.

