В Венгрии продолжается подсчет голосов: оппозиционная «Тиса» опережает партию Орбана

ЦИК Венгрии обработал 14,72% бюллетеней.

В Венгрии завершилось голосование на парламентских выборах, которые отметились рекордной явкой — 77,8%. Граждане выбирали 199 депутатов парламента.

После закрытия избирательных участков в стране начался подсчет голосов.

По предварительным данным подсчета около 14,72% бюллетеней, оппозиционная партия «Тиса» выходит в лидеры и увеличивает отрыв. По этим оценкам, она может получить около 125 мандатов в парламенте.

В то же время партия премьер-министра Виктора Орбана пока рассчитывает примерно на 65 мест.

Для формирования конституционного большинства в парламенте необходимо не менее 133 мандатов.

Подсчет голосов продолжается, и результаты могут меняться по мере обработки бюллетеней.

Обновлено:

По состоянию на 21.49 подсчитано 29.21% бюллетеней: оппозиционная «Тиса» – 132, партия Орбана – 59.

