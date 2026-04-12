  У світі

В Угорщині триває підрахунок голосів: опозиційна «Тиса» випереджає партію Орбана

21:36, 12 квітня 2026
ЦВК Угорщини опрацювала 14,72% бюлетенів.
В Угорщина завершилося голосування на парламентських виборах, які відзначилися рекордною явкою — 77,8%. Громадяни обирали 199 депутатів парламенту.

Після закриття виборчих дільниць у країні розпочався підрахунок голосів.

За попередніми даними підрахунку близько 14,72% бюлетенів, опозиційна партія «Тиса» виходить у лідери та збільшує відрив. За цими оцінками, вона може отримати близько 125 мандатів у парламенті.

Водночас партія прем’єр-міністра Віктора Орбана наразі розраховує приблизно на 65 місць.

Для формування конституційної більшості в парламенті необхідно щонайменше 133 мандати.

Підрахунок голосів триває, і результати можуть змінюватися в міру обробки бюлетенів.

Оновлено:

Станом на 21:49 підраховано 29.21% бюлетенів: опозиційна «Тиса» – 132, партія Орбана – 59.

вибори Угорщина

