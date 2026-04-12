  1. В Украине

В Одессе разоблачили сержанта, который за $15 тысяч обещал «тыловую службу» без боевых задач

21:41, 12 апреля 2026
Сержант обещал «формальную службу» без фронта — теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.
В Одессе правоохранители разоблачили военнослужащего, который за 15 тысяч долларов обещал помочь с оформлением на службу без направления в зону боевых действий. Об этом сообщает Спецпрокуратура в сфере обороны Южного региона.

По данным следствия, 37-летний подозреваемый предложил военнообязанному оформление в свое подразделение с возможностью формального прохождения службы без фактического участия в боевых действиях.

Свои «услуги» главный сержант отдельного взвода охраны и обслуживания оценил в 15 000 долларов.

За эти средства военнослужащий обещал содействовать в принятии положительного решения уполномоченными должностными лицами относительно устройства мужчины на службу.

В апреле 2026 года, после получения оговоренной суммы, которое происходило под контролем правоохранителей, подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона ему сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенного с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливаются другие возможные участники преступления и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

