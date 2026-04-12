В Одесі викрили сержанта, який за $15 тисяч обіцяв «тилову службу» без бойових завдань

Сержант обіцяв «формальну службу» без фронту — тепер йому загрожує до 8 років ув’язнення.

В Одесі правоохоронці викрили військовослужбовця, який за 15 тисяч доларів обіцяв допомогти з оформленням на службу без направлення до зони бойових дій. Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, 37-річний підозрюваний запропонував військовозобов’язаному оформлення до свого підрозділу з можливістю формального проходження служби без фактичної участі у бойових діях.

Свої «послуги» головний сержант окремого взводу охорони і обслуговування оцінив у 15 000 доларів.

За ці кошти військовослужбовець обіцяв посприяти у прийнятті позитивного рішення уповноваженими службовими особами щодо влаштування чоловіка на службу.

У квітні 2026 року, після одержання обумовленої суми, яке відбувалось під контролем правоохоронців, підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону йому повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються інші можливі учасники злочину та додаткові епізоди протиправної діяльності.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

