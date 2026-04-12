  1. В мире

В Венгрии закрылись избирательные участки — явка достигла рекордных 77,8%

20:13, 12 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После закрытия избирательных участков в стране начался подсчет голосов.
В Венгрии закрылись избирательные участки — явка достигла рекордных 77,8%
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Венгрии завершилось голосование на парламентских выборах. По предварительным данным, явка избирателей составила 77,8%, что является самым высоким показателем за последние годы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

После закрытия избирательных участков в стране начался подсчет голосов. Как сообщают местные СМИ, граждане выбирали 199 депутатов, а окончательные результаты планируют объявить до 18 апреля.

В то же время во время голосования наблюдатели зафиксировали ряд нарушений. Речь идет, в частности, о случаях выдачи неправильно оформленных бюллетеней, организованной доставки избирателей на участки, возможном давлении, а также ситуациях, когда отдельным гражданам не дали возможности проголосовать.

Также сообщается о раздаче пакетов избирателям, что может свидетельствовать о нарушении избирательного законодательства.

В настоящее время продолжается подсчет голосов, по результатам которого будет определен новый состав парламента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

выборы Венгрия

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]