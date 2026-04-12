В Венгрии закрылись избирательные участки — явка достигла рекордных 77,8%

В Венгрии завершилось голосование на парламентских выборах. По предварительным данным, явка избирателей составила 77,8%, что является самым высоким показателем за последние годы.

После закрытия избирательных участков в стране начался подсчет голосов. Как сообщают местные СМИ, граждане выбирали 199 депутатов, а окончательные результаты планируют объявить до 18 апреля.

В то же время во время голосования наблюдатели зафиксировали ряд нарушений. Речь идет, в частности, о случаях выдачи неправильно оформленных бюллетеней, организованной доставки избирателей на участки, возможном давлении, а также ситуациях, когда отдельным гражданам не дали возможности проголосовать.

Также сообщается о раздаче пакетов избирателям, что может свидетельствовать о нарушении избирательного законодательства.

В настоящее время продолжается подсчет голосов, по результатам которого будет определен новый состав парламента.