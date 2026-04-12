В Угорщині закрилися виборчі дільниці — явка сягнула рекордних 77,8%

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Угорщина завершилося голосування на парламентських виборах. За попередніми даними, явка виборців становила 77,8%, що є найвищим показником за останні роки.

Після закриття виборчих дільниць у країні розпочався підрахунок голосів. Як повідомляють місцеві ЗМІ, громадяни обирали 199 депутатів, а остаточні результати планують оголосити до 18 квітня.

Водночас під час голосування спостерігачі зафіксували низку порушень. Йдеться, зокрема, про випадки видачі неправильно оформлених бюлетенів, організоване підвезення виборців до дільниць, можливий тиск, а також ситуації, коли окремим громадянам не надали можливості проголосувати.

Також повідомляється про роздачу пакунків виборцям, що може свідчити про порушення виборчого законодавства.

Наразі триває підрахунок голосів, за результатами якого буде визначено новий склад парламенту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.