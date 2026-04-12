Только купил — сразу потерял: в Киевской области при регистрации обнаружили автомобиль, находящийся в международном розыске Интерпола

22:30, 12 апреля 2026
В сервисном центре МВД приостановили регистрацию подержанного автомобиля, ввезенного из-за границы, после проверки в базах данных.
В Киевской области при попытке зарегистрировать подержанный автомобиль, ввезенный из-за границы, выяснилось, что транспортное средство находится в международном розыске. Об этом сообщили в сервисных центрах МВД Киевской и Черниговской областей.

В один из центров обратился гражданин, который приобрел автомобиль через торговую организацию и пытался оформить его регистрацию. Во время обязательной проверки в базах и реестрах администратор установил, что транспортное средство числится в розыске Интерпола.

После этого регистрационные действия были немедленно приостановлены, а об обнаруженном факте сообщено в правоохранительные органы.

В сервисных центрах отмечают, что этот случай в очередной раз свидетельствует о важности соблюдения законодательства и проверки транспортных средств при покупке. Гражданам рекомендуют оформлять договоры купли-продажи через сервисные центры МВД, что позволяет бесплатно осуществить перерегистрацию и избежать подобных ситуаций.

