Только купил — сразу потерял: в Киевской области при регистрации обнаружили автомобиль, находящийся в международном розыске Интерпола

В сервисном центре МВД приостановили регистрацию подержанного автомобиля, ввезенного из-за границы, после проверки в базах данных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области при попытке зарегистрировать подержанный автомобиль, ввезенный из-за границы, выяснилось, что транспортное средство находится в международном розыске. Об этом сообщили в сервисных центрах МВД Киевской и Черниговской областей.

В один из центров обратился гражданин, который приобрел автомобиль через торговую организацию и пытался оформить его регистрацию. Во время обязательной проверки в базах и реестрах администратор установил, что транспортное средство числится в розыске Интерпола.

После этого регистрационные действия были немедленно приостановлены, а об обнаруженном факте сообщено в правоохранительные органы.

В сервисных центрах отмечают, что этот случай в очередной раз свидетельствует о важности соблюдения законодательства и проверки транспортных средств при покупке. Гражданам рекомендуют оформлять договоры купли-продажи через сервисные центры МВД, что позволяет бесплатно осуществить перерегистрацию и избежать подобных ситуаций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.