Щойно купив — одразу втратив: на Київщині під час реєстрації виявили авто з міжнародного розшуку Інтерполу

У Київській області під час спроби зареєструвати вживаний автомобіль, ввезений з-за кордону, виявилося, що транспортний засіб перебуває у міжнародному розшуку. Про це повідомили в сервісних центрах МВС Київщини та Чернігівщини.

До одного з центрів звернувся громадянин, який придбав авто через торговельну організацію та намагався оформити його реєстрацію. Під час обов’язкової перевірки в базах і реєстрах адміністратор встановив, що транспортний засіб значиться в розшуку Інтерполу.

Після цього реєстраційні дії було негайно припинено, а про виявлений факт повідомлено правоохоронні органи.

У сервісних центрах наголошують, що цей випадок вкотре свідчить про важливість дотримання законодавства та перевірки транспортних засобів під час купівлі. Громадянам рекомендують оформлювати договори купівлі-продажу через сервісні центри МВС, що дозволяє безкоштовно здійснити перереєстрацію та уникнути подібних ситуацій.

