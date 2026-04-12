  1. В Україні

Щойно купив — одразу втратив: на Київщині під час реєстрації виявили авто з міжнародного розшуку Інтерполу

22:30, 12 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У сервісному центрі МВС припинили реєстрацію вживаного автомобіля, ввезеного з-за кордону, після перевірки в базах даних.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київській області під час спроби зареєструвати вживаний автомобіль, ввезений з-за кордону, виявилося, що транспортний засіб перебуває у міжнародному розшуку. Про це повідомили в сервісних центрах МВС Київщини та Чернігівщини.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

До одного з центрів звернувся громадянин, який придбав авто через торговельну організацію та намагався оформити його реєстрацію. Під час обов’язкової перевірки в базах і реєстрах адміністратор встановив, що транспортний засіб значиться в розшуку Інтерполу.

Після цього реєстраційні дії було негайно припинено, а про виявлений факт повідомлено правоохоронні органи.

У сервісних центрах наголошують, що цей випадок вкотре свідчить про важливість дотримання законодавства та перевірки транспортних засобів під час купівлі. Громадянам рекомендують оформлювати договори купівлі-продажу через сервісні центри МВС, що дозволяє безкоштовно здійснити перереєстрацію та уникнути подібних ситуацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київська область авто транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

У Раді планують змінити систему розподілу комунальних послуг: обіцяють усунути «несправедливі» нарахування

Законопроєкт пропонує змінити підхід до розподілу теплової енергії в багатоквартирних будинках із врахуванням фактичного споживання.

ТОП-5 кейсів Верховного Суду, де Stories та пости стали вирішальними аргументами у суді

Instagram-профіль може розповісти суду значно більше, ніж офіційні декларації чи заперечення на позов.

ДПСУ підключать до держреєстрів, а процедури перевірки іноземців на кордоні уточнять

Законопроєкт передбачає розширення можливостей Державної прикордонної служби України у частині доступу до державних інформаційних ресурсів.

11,8 суддів на 100 тисяч населення: кадровий дефіцит та війна виснажують судову систему

Україна має вдвічі менше суддів ніж у середньому по Європі, але розглядає мільйони справ.

Уряд планує масштабне оновлення корпоративного законодавства: на які зміни чекати

Кабмін офіційно затвердив дорожню карту адаптації українського законодавства до права ЄС.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]