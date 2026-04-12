После исчезновения отца на войне две сестры попросили лишить мать родительских прав: почему суд занял иную позицию

Апелляция отметила, что сам факт неуплаты алиментов не свидетельствует о сознательном уклонении от родительских обязанностей.

Достаточно ли длительного невыполнения родительских обязанностей и значительной задолженности по уплате алиментов для лишения матери родительских прав? Сумской апелляционный суд в этом деле дал четкий ответ: нет, если не доказано сознательного, виновного и систематического уклонения от воспитания детей и отсутствия возможности изменить поведение.

Суд рассмотрел ситуацию, в которой две несовершеннолетние девушки, фактически воспитанные отцом и бабушкой, настаивали на разрыве правовой связи с матерью. Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, в частности исчезновение отца без вести во время службы, апелляционный суд согласился с выводом первой инстанции: оснований для применения такой крайней меры, как лишение родительских прав, в этом деле нет.

Обстоятельства дела №583/2426/25

В суд обратились несовершеннолетние дочери с иском о лишении матери родительских прав. Иск подан через представителя.

Истцы указывали, что после расторжения брака родителей в 2016 году они постоянно проживали с отцом и бабушкой. По их утверждениям, с 2015 года мать фактически не принимала участия в их воспитании, не интересовалась обучением и состоянием здоровья, не обеспечивала материально. В то же время задолженность по уплате алиментов по состоянию на начало 2025 года превышала 169 тыс. грн.

В подтверждение своей позиции истцы ссылались, в частности, на заключение органа опеки и попечительства Чернеччинского сельского совета, который признал целесообразным лишение матери родительских прав, а также на собственную согласованную позицию о нежелании поддерживать правовую связь с матерью.

Судом также установлено, что отец детей, который обеспечивал их содержание и воспитание, в 2025 году пропал без вести во время исполнения военной обязанности.

Решением Ахтырского горрайонного суда Сумской области от 23 декабря 2025 года в удовлетворении иска отказано. Суд одновременно предупредил мать о необходимости надлежащего выполнения родительских обязанностей.

Доводы апелляционной жалобы

Истцы обжаловали решение, ссылаясь на его незаконность и необоснованность. В жалобе отмечалось, что длительное невыполнение матерью обязанностей по воспитанию и содержанию детей имеет системный характер и является самостоятельным основанием для лишения родительских прав.

Апеллянты также подчеркивали, что суд первой инстанции не учел их позицию как детей, достигших соответствующего уровня зрелости, а также неправильно оценил значение задолженности по уплате алиментов.

Оценка апелляционного суда

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, детально изложив правовые критерии применения института лишения родительских прав.

Суд исходил из того, что в соответствии со статьей 164 Семейного кодекса Украины основанием для лишения родительских прав является, в частности, уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка, однако такое уклонение должно иметь сознательный, виновный и систематический характер. Само по себе ненадлежащее выполнение обязанностей или ограниченное участие в жизни ребенка не является достаточным основанием для применения такой крайней меры.

Апелляционный суд отметил, что материалы дела не содержат надлежащих и допустимых доказательств того, что поведение ответчицы является результатом сознательного пренебрежения родительскими обязанностями. В частности, отсутствуют данные о применении к ней мер воздействия со стороны уполномоченных органов, проведении профилактической работы, привлечении к административной ответственности или вынесении официальных предупреждений о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей.

Предоставленные справки учебного заведения и другие письменные доказательства, по мнению суда, свидетельствуют о фактическом воспитании детей отцом и бабушкой, однако не подтверждают наличие именно виновного поведения матери.

Отдельно суд подчеркнул, что наличие задолженности по уплате алиментов, даже значительной, не является безусловным основанием для лишения родительских прав, поскольку механизм взыскания алиментов сам по себе направлен на обеспечение права ребенка на надлежащее содержание.

Апелляционный суд также критически оценил заключение органа опеки и попечительства, указав, что оно не содержит достаточного обоснования наличия виновного поведения матери и необходимости применения именно такой крайней меры. Суд подчеркнул, что это заключение имеет рекомендательный характер и подлежит оценке в совокупности с другими доказательствами.

Относительно позиции самих детей суд признал, что она должна быть учтена, однако не может быть определяющей при отсутствии надлежащих доказательств оснований для лишения родительских прав.

Важным для вывода суда стало также то, что ответчица возражала против иска, что, по убеждению суда, свидетельствует о наличии интереса к детям и возможности восстановления семейных связей.

Суд применил подход, сформированный в практике Европейского суда по правам человека, согласно которому разрыв семейных связей допускается только при исключительных обстоятельствах и при условии, что это бесспорно соответствует наилучшим интересам ребенка. В данном деле таких обстоятельств установлено не было.

Решение суда

Сумской апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

