Booking предупредил о возможной утечке информации — какие данные пострадали

20:12, 13 апреля 2026
Компания предупредила об утечке информации и уведомила пострадавших пользователей.
«Несанкционированные третьи стороны» получили доступ к части информации о бронированиях пользователей сервиса Booking.com. Некоторые клиенты получили соответствующие электронные письма в воскресенье с предупреждением о возможной утечке данных. Об этом сообщает NUjij, а также подтвердила сама компания.

В Booking.com заявили, что инцидент находится под контролем, а пользователи, которых он мог затронуть, уже проинформированы.

В разосланном электронном письме компания сообщила, что недавно обнаружила «подозрительную активность», которая могла повлиять на ряд бронирований. В ходе расследования установили, что неавторизованные лица могли получить доступ к «деталям бронирования, имени или именам, адресам электронной почты и физическим адресам», а также «номерам телефонов, связанным с бронированием, и любой другой информации, которой пользователи могли поделиться с отелем».

При этом в сообщении не уточняется, когда именно произошел инцидент и сколько людей могли пострадать. Booking.com также не предоставила дополнительных комментариев в ответ на запросы ANP относительно деталей утечки.

