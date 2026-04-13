Booking попередив про можливий витік інформації – які дані постраждали

Компанія попередила про витік інформації та повідомила постраждалих користувачів.

«Несанкціоновані треті сторони» отримали доступ до частини інформації про бронювання користувачів сервісу Booking.com. Деякі клієнти отримали відповідні електронні листи в неділю з попередженням про можливий витік даних. Про це повідомляє NUjij, а також підтвердила сама компанія.

У Booking.com заявили, що інцидент перебуває під контролем, а користувачів, яких він міг зачепити, вже проінформовано.

У розісланому електронному листі компанія повідомила, що нещодавно виявила «підозрілу активність», яка могла вплинути на низку бронювань. Під час розслідування встановили, що неавторизовані особи могли отримати доступ до «деталей бронювання, імені або імен, адрес електронної пошти та фізичних адрес», а також «номерів телефонів, пов’язаних із бронюванням, та будь-якої іншої інформації, якою користувачі могли поділитися з помешканням».

При цьому в повідомленні не уточнюється, коли саме стався інцидент і скільки людей могли постраждати. Booking.com також не надала додаткових коментарів у відповідь на запити ANP щодо деталей витоку.

