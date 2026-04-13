  1. У світі

Booking попередив про можливий витік інформації – які дані постраждали

20:12, 13 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Компанія попередила про витік інформації та повідомила постраждалих користувачів.
Фото: CyberCalm
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

«Несанкціоновані треті сторони» отримали доступ до частини інформації про бронювання користувачів сервісу Booking.com. Деякі клієнти отримали відповідні електронні листи в неділю з попередженням про можливий витік даних. Про це повідомляє NUjij, а також підтвердила сама компанія.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Booking.com заявили, що інцидент перебуває під контролем, а користувачів, яких він міг зачепити, вже проінформовано.

У розісланому електронному листі компанія повідомила, що нещодавно виявила «підозрілу активність», яка могла вплинути на низку бронювань. Під час розслідування встановили, що неавторизовані особи могли отримати доступ до «деталей бронювання, імені або імен, адрес електронної пошти та фізичних адрес», а також «номерів телефонів, пов’язаних із бронюванням, та будь-якої іншої інформації, якою користувачі могли поділитися з помешканням».

При цьому в повідомленні не уточнюється, коли саме стався інцидент і скільки людей могли постраждати. Booking.com також не надала додаткових коментарів у відповідь на запити ANP щодо деталей витоку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]