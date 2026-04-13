  1. В мире

В Германии началась забастовка пилотов Lufthansa: что известно об отмене рейсов

21:40, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Германии пилоты Lufthansa и других авиакомпаний начали забастовку, повлекшую перебои в работе аэропортов Франкфурта и Мюнхена и повлияв на выполнение рейсов.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пилоты нескольких немецких авиакомпаний, в частности Deutsche Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine и Eurowings, начали забастовку в ночь на 13 апреля. Инициатором протестов выступил профсоюз Vereinigung Cockpit. Больше всего перебои в работе коснулись аэропортов Франкфурта-на-Майне и Мюнхена, сообщает DW.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Акция протеста в Lufthansa, Lufthansa Cargo и Lufthansa CityLine продлится до конца 14 апреля, тогда как в Eurowings она завершится уже вечером 13 апреля по местному времени.

Пассажирам рекомендуют проверять информацию о своих рейсах заранее через официальные каналы авиакомпаний.

В то же время часть рейсов не подпадает под забастовку. В частности, ограничения не распространяются на пилотов Lufthansa и CityLine, выполняющих полеты из Германии в страны Ближнего Востока и близлежащего региона, включая Азербайджан, Израиль, Катар, ОАЭ и другие направления.

В профсоюзе объяснили причины протеста отсутствием со стороны компаний предложений по корпоративным пенсионным программам. Также отмечается, что Lufthansa CityLine до сих пор не представила варианты нового коллективного договора.

Представители Vereinigung Cockpit называют забастовку вынужденным шагом и указывают на ответственность работодателя за срыв переговорного процесса.

Это уже четвертая забастовка в Lufthansa с начала года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]