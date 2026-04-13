У Німеччині розпочався страйк пілотів Lufthansa: що відомо про скасування рейсів

У Німеччині пілоти Lufthansa та інших авіакомпаній розпочали страйк, що спричинив перебої в роботі аеропортів Франкфурта і Мюнхена та вплинув на виконання рейсів.

Пілоти кількох німецьких авіакомпаній, зокрема Deutsche Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine та Eurowings, розпочали страйк у ніч на 13 квітня. Ініціатором протестів виступила профспілка Vereinigung Cockpit. Найбільше перебої у роботі торкнулися аеропортів Франкфурта-на-Майні та Мюнхена, повідомляє DW.

Акція протесту в Lufthansa, Lufthansa Cargo та Lufthansa CityLine триватиме до кінця 14 квітня, тоді як у Eurowings вона завершиться вже ввечері 13 квітня за місцевим часом.

Пасажирам рекомендують перевіряти інформацію про свої рейси заздалегідь через офіційні канали авіакомпаній.

Водночас частина рейсів не підпадає під страйк. Зокрема, обмеження не поширюються на пілотів Lufthansa і CityLine, які виконують польоти з Німеччини до країн Близького Сходу та прилеглого регіону, включно з Азербайджаном, Ізраїлем, Катаром, ОАЕ та іншими напрямками.

У профспілці пояснили причини протесту відсутністю з боку компаній пропозицій щодо корпоративних пенсійних програм. Також зазначається, що Lufthansa CityLine досі не представила варіантів нового колективного договору.

Представники Vereinigung Cockpit називають страйк вимушеним кроком і вказують на відповідальність роботодавця за зрив переговорного процесу.

Це вже четвертий страйк у Lufthansa з початку року.

