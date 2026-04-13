  1. У світі

У Німеччині розпочався страйк пілотів Lufthansa: що відомо про скасування рейсів

21:40, 13 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Німеччині пілоти Lufthansa та інших авіакомпаній розпочали страйк, що спричинив перебої в роботі аеропортів Франкфурта і Мюнхена та вплинув на виконання рейсів.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пілоти кількох німецьких авіакомпаній, зокрема Deutsche Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine та Eurowings, розпочали страйк у ніч на 13 квітня. Ініціатором протестів виступила профспілка Vereinigung Cockpit. Найбільше перебої у роботі торкнулися аеропортів Франкфурта-на-Майні та Мюнхена, повідомляє DW.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Акція протесту в Lufthansa, Lufthansa Cargo та Lufthansa CityLine триватиме до кінця 14 квітня, тоді як у Eurowings вона завершиться вже ввечері 13 квітня за місцевим часом.

Пасажирам рекомендують перевіряти інформацію про свої рейси заздалегідь через офіційні канали авіакомпаній.

Водночас частина рейсів не підпадає під страйк. Зокрема, обмеження не поширюються на пілотів Lufthansa і CityLine, які виконують польоти з Німеччини до країн Близького Сходу та прилеглого регіону, включно з Азербайджаном, Ізраїлем, Катаром, ОАЕ та іншими напрямками.

У профспілці пояснили причини протесту відсутністю з боку компаній пропозицій щодо корпоративних пенсійних програм. Також зазначається, що Lufthansa CityLine досі не представила варіантів нового колективного договору.

Представники Vereinigung Cockpit називають страйк вимушеним кроком і вказують на відповідальність роботодавця за зрив переговорного процесу.

Це вже четвертий страйк у Lufthansa з початку року.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Німеччина

Стрічка новин

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]