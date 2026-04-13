Штрафы до 4 тысяч евро – в Литве рассмотрят запрет на использование социальных сетей детьми до 16 лет

Инициатива предусматривает родительское разрешение, проверку возраста и штрафы для платформ.

В середине июня Сейм Литвы рассмотрит предложение о запрете использования социальных сетей детьми в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает литовский общественный вещатель LRT.

Инициативу подала депутат-консерватор Дайва Ульбинайте. 9 апреля ее поддержали 65 парламентариев, никто не проголосовал против, еще девять воздержались.

Согласно процедуре, законопроект должны рассмотреть профильные комитеты, в частности по вопросам культуры, правопорядка, социальных дел и труда, прав человека, молодежи и спорта. Окончательное решение будет принимать Сейм, также ожидается заключение правительства.

В случае принятия инициативы дети до 16 лет смогут пользоваться социальными сетями только при наличии подтвержденного согласия родителей.

Также предлагается обязать платформы внедрить технические инструменты для проверки возраста пользователей. В случае невыполнения требований предусмотрена административная ответственность.

Законопроект устанавливает штрафы за нарушение правил проверки возраста: от 500 до 1,5 тысячи евро за первое нарушение и от 1,5 до 4 тысяч евро за повторное.

В настоящее время действующее законодательство Литвы о защите несовершеннолетних от негативного влияния публичной информации преимущественно регулирует маркировку контента и ограничение его распространения, но не определяет четкой возрастной границы для пользования социальными сетями.

