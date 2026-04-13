Штрафи до 4 тисяч євро – у Литві розглянуть заборону соцмереж для дітей до 16 років

18:53, 13 квітня 2026
Ініціатива передбачає батьківський дозвіл, перевірку віку та штрафи для платформ.
Сейм Литви в середині червня розгляне пропозицію щодо заборони користування соціальними мережами для дітей віком до 16 років. Про це повідомляє литовський суспільний мовник LRT.

Ініціативу подала депутатка-консерваторка Дайва Ульбінайте. 9 квітня її підтримали 65 парламентарів, жоден не проголосував проти, ще дев’ятеро утрималися.

Згідно з процедурою, законопроєкт мають розглянути профільні комітети, зокрема з питань культури, правопорядку, соціальних справ і праці, прав людини, молоді та спорту. Остаточне рішення ухвалюватиме Сейм, також очікується висновок уряду.

У разі ухвалення ініціативи діти до 16 років зможуть користуватися соціальними мережами лише за наявності підтвердженої згоди батьків.

Також пропонується зобов’язати платформи впровадити технічні інструменти для перевірки віку користувачів. У разі невиконання вимог передбачена адміністративна відповідальність.

Законопроєкт встановлює штрафи за порушення правил перевірки віку: від 500 до 1,5 тисячі євро за перше порушення та від 1,5 до 4 тисяч євро за повторне.

Наразі чинне законодавство Литви про захист неповнолітніх від негативного впливу публічної інформації переважно регулює маркування контенту та обмеження його поширення, але не визначає чіткої вікової межі для користування соціальними мережами.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

У КЗпП пропонують закріпити поняття триваючого порушення без часових меж

Зареєстровано законопроєкт про новий порядок обчислення строків дисциплінарних стягнень при триваючих порушеннях трудових обов’язків.

Касаційний суд пропонують наділити чіткими повноваженнями щодо забезпечення позову

У ЦПК та ГПК пропонують уточнити, що заходи забезпечення позову зберігають дію після скасування рішень і повернення справи на новий розгляд.

В Україні пропонують щорічно відзначати День Української Правової Традиції

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови, що встановлює для юристів нову пам’ятну дату.

Кадастр помиляється — власник не винен

Верховний Суд підтвердив: кадастр не є первинним джерелом інформації, а лише відображає дані.

Робоча група обговорила фінмоніторинг, відповідальність та «контрольні закупівлі» в майбутньому законопроєкті про рієлторів

На засіданні робочої групи наголосили, що мізерні штрафи за роботу рієлторів без ФОП стимулюють їх вихід у тінь

