Штрафи до 4 тисяч євро – у Литві розглянуть заборону соцмереж для дітей до 16 років

Сейм Литви в середині червня розгляне пропозицію щодо заборони користування соціальними мережами для дітей віком до 16 років. Про це повідомляє литовський суспільний мовник LRT.

Ініціативу подала депутатка-консерваторка Дайва Ульбінайте. 9 квітня її підтримали 65 парламентарів, жоден не проголосував проти, ще дев’ятеро утрималися.

Згідно з процедурою, законопроєкт мають розглянути профільні комітети, зокрема з питань культури, правопорядку, соціальних справ і праці, прав людини, молоді та спорту. Остаточне рішення ухвалюватиме Сейм, також очікується висновок уряду.

У разі ухвалення ініціативи діти до 16 років зможуть користуватися соціальними мережами лише за наявності підтвердженої згоди батьків.

Також пропонується зобов’язати платформи впровадити технічні інструменти для перевірки віку користувачів. У разі невиконання вимог передбачена адміністративна відповідальність.

Законопроєкт встановлює штрафи за порушення правил перевірки віку: від 500 до 1,5 тисячі євро за перше порушення та від 1,5 до 4 тисяч євро за повторне.

Наразі чинне законодавство Литви про захист неповнолітніх від негативного впливу публічної інформації переважно регулює маркування контенту та обмеження його поширення, але не визначає чіткої вікової межі для користування соціальними мережами.

