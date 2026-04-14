Литва снижает акциз на дизель на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Парламент Литвы временно снизил акциз на дизельное топливо, чтобы сдержать рост цен на фоне напряженности на мировых рынках, ожидая удешевления топлива примерно на 6 центов за литр.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парламент Литвы принял решение временно снизить акциз на дизельное топливо на фоне стремительного роста цен, вызванного напряженностью на Ближнем Востоке. Об этом пишет LRT.

Ожидается, что это позволит снизить стоимость дизеля примерно на 6 центов за литр. Снижение будет действовать в течение двух месяцев – до 15 июня.

Льгота распространяется как на стандартное дизельное топливо, так и на топливо, используемое в аграрном секторе.

В Министерстве финансов объяснили, что именно дизель больше всего пострадал от колебаний на мировых рынках нефти, связанных с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке.

Согласно изменениям, ставка акциза для обычного дизеля снижена до 503,6 евро за тысячу литров, а для сельскохозяйственного – до 35 евро.

По данным энергетического агентства Литвы, с начала марта цены на бензин выросли на 30 центов за литр, тогда как дизель подорожал еще больше – на 55 центов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.