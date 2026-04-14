Литва знижує акциз на дизель на тлі ситуації на Близькому Сході

Парламент Литви тимчасово знизив акциз на дизельне пальне, щоб стримати зростання цін на тлі напруженості на світових ринках, очікуючи здешевлення пального приблизно на 6 центів за літр.

Парламент Литви ухвалив рішення тимчасово знизити акциз на дизельне пальне на тлі стрімкого зростання цін, спричиненого напруженістю на Близькому Сході. Про це пише LRT.

Очікується, що це дозволить зменшити вартість дизеля приблизно на 6 центів за літр. Зниження діятиме протягом двох місяців — до 15 червня.

Пільга поширюється як на стандартне дизельне пальне, так і на пальне, що використовується в аграрному секторі.

У Міністерстві фінансів пояснили, що саме дизель найбільше постраждав від коливань на світових ринках нафти, пов’язаних із геополітичною ситуацією на Близькому Сході.

Відповідно до змін, ставка акцизу для звичайного дизеля знижена до 503,6 євро за тисячу літрів, а для сільськогосподарського — до 35 євро.

За даними енергетичного агентства Литви, з початку березня ціни на бензин зросли на 30 центів за літр, тоді як дизель подорожчав ще більше — на 55 центів.

