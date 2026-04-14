Китайский ИИ за 80 часов решил задачу, над которой ученые работали более 10 лет
Китайская система искусственного интеллекта смогла решить сложную математическую задачу, которую ученые не могли преодолеть более десяти лет, и самостоятельно проверила правильность своего решения.
Речь идет об алгебраической гипотезе, которую еще в 2014 году сформулировал американский математик Ден Андерсон. С тех пор она оставалась открытой проблемой — то есть такой, для которой не существовало доказанного решения.
Разработкой занималась команда Пекинского университета под руководством математика Дуна Бина. Их система смогла проанализировать большой объем научных работ и на основе этого найти решение. Важно, что искусственный интеллект не просто предложил ответ, но и сам проверил его правильность по всем математическим правилам — без участия человека.
Как объясняют исследователи, система работает примерно так же, как и человек-математик. Сначала она «перебирает» различные подходы к решению задачи, ищет логические связи и формирует возможный вариант ответа. После этого другая часть системы переводит это решение в строгое математическое доказательство и проверяет, нет ли в нем ошибок. Для этого используется специальная среда, которая содержит огромную базу уже известных теорем и определений.
В итоге на решение задачи системе понадобилось около 80 часов работы, сообщает Independent. При этом, по словам авторов исследования, человеку не пришлось вмешиваться в процесс.
Ученые обращают внимание, что это важный шаг вперед. Обычно искусственный интеллект уже помогает в математике, но требует постоянного контроля, ведь даже незначительная ошибка делает доказательство неправильным. В этом случае система смогла не только найти решение, но и подтвердить его точность.
В то же время исследователи признают, что полностью заменить человека пока не идет речь. Если математик подключается к процессу и корректирует отдельные этапы, результат можно получить быстрее. Однако сама возможность автоматически решать такие сложные задачи показывает, что роль искусственного интеллекта в науке стремительно растет и может существенно изменить подходы к исследованиям в будущем.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.