Китайский ИИ за 80 часов решил задачу, над которой ученые работали более 10 лет

19:17, 14 апреля 2026
Система не только нашла решение, но и самостоятельно проверила его правильность.
Китайская система искусственного интеллекта смогла решить сложную математическую задачу, которую ученые не могли преодолеть более десяти лет, и самостоятельно проверила правильность своего решения.

Речь идет об алгебраической гипотезе, которую еще в 2014 году сформулировал американский математик Ден Андерсон. С тех пор она оставалась открытой проблемой — то есть такой, для которой не существовало доказанного решения.

Разработкой занималась команда Пекинского университета под руководством математика Дуна Бина. Их система смогла проанализировать большой объем научных работ и на основе этого найти решение. Важно, что искусственный интеллект не просто предложил ответ, но и сам проверил его правильность по всем математическим правилам — без участия человека.

Как объясняют исследователи, система работает примерно так же, как и человек-математик. Сначала она «перебирает» различные подходы к решению задачи, ищет логические связи и формирует возможный вариант ответа. После этого другая часть системы переводит это решение в строгое математическое доказательство и проверяет, нет ли в нем ошибок. Для этого используется специальная среда, которая содержит огромную базу уже известных теорем и определений.

В итоге на решение задачи системе понадобилось около 80 часов работы, сообщает Independent. При этом, по словам авторов исследования, человеку не пришлось вмешиваться в процесс.

Ученые обращают внимание, что это важный шаг вперед. Обычно искусственный интеллект уже помогает в математике, но требует постоянного контроля, ведь даже незначительная ошибка делает доказательство неправильным. В этом случае система смогла не только найти решение, но и подтвердить его точность.

В то же время исследователи признают, что полностью заменить человека пока не идет речь. Если математик подключается к процессу и корректирует отдельные этапы, результат можно получить быстрее. Однако сама возможность автоматически решать такие сложные задачи показывает, что роль искусственного интеллекта в науке стремительно растет и может существенно изменить подходы к исследованиям в будущем.

 

