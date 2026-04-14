Китайський ШІ за 80 годин розв’язав задачу, над якою вчені працювали понад 10 років

19:17, 14 квітня 2026
Система не лише знайшла рішення, а й самостійно перевірила його правильність.
Китайський ШІ за 80 годин розв’язав задачу, над якою вчені працювали понад 10 років
Китайська система штучного інтелекту змогла розв’язати складну математичну задачу, яку науковці не могли подолати понад десять років, і самостійно перевірила правильність свого рішення.

Йдеться про алгебраїчну гіпотезу, яку ще у 2014 році сформулював американський математик Ден Андерсон. Відтоді вона залишалася відкритою проблемою — тобто такою, для якої не існувало доведеного розв’язку.

Розробкою займалася команда Пекінського університету під керівництвом математика Дуна Біна. Їхня система змогла проаналізувати великий обсяг наукових робіт і на основі цього знайти рішення. Важливо, що штучний інтелект не просто запропонував відповідь, а й сам перевірив її правильність за всіма математичними правилами — без участі людини.

Як пояснюють дослідники, система працює приблизно так, як і людина-математик. Спочатку вона «перебирає» різні підходи до розв’язання задачі, шукає логічні зв’язки і формує можливий варіант відповіді. Після цього інша частина системи переводить це рішення у строгий математичний доказ і перевіряє, чи немає в ньому помилок. Для цього використовується спеціальне середовище, яке містить величезну базу вже відомих теорем і визначень.

У підсумку на розв’язання задачі системі знадобилося близько 80 годин роботи, повідомляє Independent. При цьому, за словами авторів дослідження, людині не довелося втручатися у процес.

Науковці звертають увагу, що це важливий крок уперед. Зазвичай штучний інтелект уже допомагає у математиці, але потребує постійного контролю, адже навіть незначна помилка робить доказ неправильним. У цьому випадку система змогла не лише знайти рішення, а й підтвердити його точність.

Водночас дослідники визнають, що повністю замінити людину поки не йдеться. Якщо математик підключається до процесу і коригує окремі етапи, результат можна отримати швидше. Однак сама можливість автоматично розв’язувати такі складні задачі показує, що роль штучного інтелекту в науці стрімко зростає і може суттєво змінити підходи до досліджень у майбутньому.

