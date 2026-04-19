Граффити об Украине с гробами в Париже – как суд наказал виновных

08:30, 19 апреля 2026
Суд назначил штрафы в размере до 10 тысяч евро семерым гражданам Молдовы, но оправдал обвиняемых по статье о «деморализации армии».
Фото: Actu.fr
Уголовный суд Парижа признал виновными семерых граждан Молдовы в нанесении граффити на зданиях города и назначил им штрафы от 1 тысячи до 10 тысяч евро. Об этом сообщает Actu.fr.

Приговор был оглашен 16 апреля. Пятеро фигурантов получили штрафы по 1 тысяче евро, еще один — 7 тысяч евро, а предполагаемому организатору назначили 10 тысяч евро. Ни один из них не присутствовал на судебном заседании 23 февраля.

В то же время суд оправдал обвиняемых по основной статье — «деморализация армии», по которой прокуратура Франции требовала тюремного наказания. Адвокаты защиты Эммануэль де Динешен и Луи Глория заявили, что удовлетворены решением и считают, что эта статья утратила актуальность еще со времен Алжирской войны.

По данным СМИ, инциденты произошли в июне 2024 года. 7 июня на зданиях Национальных собраний Франции появились граффити с изображением гроба и надписью «французские военные в Украине». Через 15 дней аналогичные изображения и надписи, в частности Stop the death now! и Mriya Ukraine, зафиксировали на зданиях Agence France-Presse и Le Figaro. Также в разных районах города появлялись граффити с гробом с крыльями самолета и надписью «Миражи для Украины».

Это дело является частью серии расследований, касающихся возможного иностранного вмешательства во Франции. Речь идет также о других инцидентах, в частности о нанесении звезд Давида в Парижском регионе, красных отпечатках рук на Мемориале Холокоста и размещении свиных голов возле мечетей.

Спецслужбы связывают подобные акции с Россией, которая отрицает свою причастность.

суд Украина штраф / штрафы Франция Молдова

