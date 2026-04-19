  1. У світі

Графіті про Україну з трунами в Парижі – як суд у покарав виконавців

08:30, 19 квітня 2026
Суд призначив штрафи 7 громадянам Молдови до 10 тисяч євро, але виправдав обвинувачених за статтею про «деморалізацію армії».
Графіті про Україну з трунами в Парижі – як суд у покарав виконавців
Фото: Actu.fr
Виправний суд Париж визнав винними сімох громадян Молдови у нанесенні графіті на будівлях міста та призначив їм штрафи від 1 тисячі до 10 тисяч євро. Про це повідомляє Actu.fr.

Вирок оголосили 16 квітня. П’ятеро фігурантів отримали штрафи по 1 тисячі євро, ще один — 7 тисяч євро, а ймовірному організатору призначили 10 тисяч євро. Жоден із них не був присутній на судовому засіданні 23 лютого.

Водночас суд виправдав обвинувачених за основною статтею — «деморалізація армії», за якою прокуратура Франції вимагала тюремного покарання. Адвокати захисту Еммануель де Дінешен і Луї Глорія заявили, що задоволені рішенням і вважають, що ця стаття втратила актуальність ще з часів Алжирська війна.

За даними ЗМІ, інциденти сталися у червні 2024 року. 7 червня на будівлях Національні збори Франції з’явилися графіті із зображенням труни та написом «французькі військові в Україні». Через 15 днів аналогічні зображення та написи, зокрема Stop the death now! і Mriya Ukraine, зафіксували на будівлях Agence France-Presse та Le Figaro. Також у різних районах міста з’являлися графіті з труною з крилами літака та написом «Міражі для України».

Ця справа є частиною серії розслідувань щодо можливого іноземного втручання у Франції. Йдеться також про інші інциденти, зокрема нанесення зірок Давида в Паризькому регіоні, червоних відбитків рук на Меморіалі Голокосту та розміщення свинячих голів біля мечетей.

Спецслужби пов’язують подібні акції з Росією, яка заперечує причетність.

Судово-юридична газета

