  1. В мире

Суд США подтвердил: превращать пистолет в пулемет — незаконно

21:22, 22 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Апелляцию отклонили: устройства для «апгрейда» пистолета остаются под запретом.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционный суд США оставил в силе приговор жителю Флориды, которого осудили за владение устройством, которое превращает обычный пистолет в автоматическое оружие. Суд подтвердил: запрет на пулеметы в стране не противоречит Конституции.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Что произошло

29-летний Максон Алсенат продал три специальных устройства агенту под прикрытием за 1500 долларов. Эти небольшие детали устанавливаются на пистолет — например, Glock handgun — и позволяют стрелять очередями, как из пулемета.

Мужчина признал вину. Суд назначил ему два года лишения свободы. Сейчас он находится на свободе под надзором (условный срок на три года).

Почему он подал апелляцию

Защита утверждала: речь идет не о полноценном автоматическом оружии, а лишь о небольшом устройстве, которое добавляется к легальному пистолету. Мол, поэтому это не должно подпадать под строгий запрет.

Что решил суд

Судьи не согласились с этим аргументом. Они объяснили:

  • пулеметы и все, что делает оружие автоматическим, не защищены правом на владение оружием;
  • государство имеет право их запрещать.

Как указывает Courthouse News, суд сослался на решение Верховного суда по делу District of Columbia v. Heller, где разрешили ограничения для «опасного и нетипичного» оружия.

Главный судья отметил: другие суды в США также поддерживают такую позицию.

Почему это важно

Суд отдельно подчеркнул:

  • автоматическое оружие исторически связано с высоким уровнем насилия (особенно в США в 1920–30-х годах);
  • поэтому его оборот давно ограничивают.

Также суд уточнил: такие «преобразователи» — это не отдельное оружие, а аксессуары. Но они все равно подпадают под запрет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Каким был средний доход в судебной системе в первом квартале 2026 года по информации ГСА

Государственная судебная администрация обнародовала информацию, демонстрирующую неравенство доходов в судебной системе.

Бывшие пленные смогут бесплатно восстановить водительские документы: МВД готовит ряд льгот

МВД обнародовало проект изменений в правила регистрации авто и выдачи удостоверений водителя

Верховный Суд встал на сторону работника лесхоза, которого уволили во время службы в ТрО

Суд подтвердил, что работника лесхоза уволили без законных оснований в период его службы в территориальной обороне.

ВСП не смог рассмотреть вопрос судьи Салая, который санкционировал незаконные НСРД

Причина — отсутствие кворума.

Динамические системы и альтернативные предложения: какие изменения предлагает законопроект о публичных закупках

Борьба с аномально низкими ценами становится автоматизированной, а требования к прозрачности собственности — бескомпромиссными.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]