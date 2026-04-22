Суд США подтвердил: превращать пистолет в пулемет — незаконно

Апелляцию отклонили: устройства для «апгрейда» пистолета остаются под запретом.

Апелляционный суд США оставил в силе приговор жителю Флориды, которого осудили за владение устройством, которое превращает обычный пистолет в автоматическое оружие. Суд подтвердил: запрет на пулеметы в стране не противоречит Конституции.

Что произошло

29-летний Максон Алсенат продал три специальных устройства агенту под прикрытием за 1500 долларов. Эти небольшие детали устанавливаются на пистолет — например, Glock handgun — и позволяют стрелять очередями, как из пулемета.

Мужчина признал вину. Суд назначил ему два года лишения свободы. Сейчас он находится на свободе под надзором (условный срок на три года).

Почему он подал апелляцию

Защита утверждала: речь идет не о полноценном автоматическом оружии, а лишь о небольшом устройстве, которое добавляется к легальному пистолету. Мол, поэтому это не должно подпадать под строгий запрет.

Что решил суд

Судьи не согласились с этим аргументом. Они объяснили:

пулеметы и все, что делает оружие автоматическим, не защищены правом на владение оружием;

государство имеет право их запрещать.

Как указывает Courthouse News, суд сослался на решение Верховного суда по делу District of Columbia v. Heller, где разрешили ограничения для «опасного и нетипичного» оружия.

Главный судья отметил: другие суды в США также поддерживают такую позицию.

Почему это важно

Суд отдельно подчеркнул:

автоматическое оружие исторически связано с высоким уровнем насилия (особенно в США в 1920–30-х годах);

поэтому его оборот давно ограничивают.

Также суд уточнил: такие «преобразователи» — это не отдельное оружие, а аксессуары. Но они все равно подпадают под запрет.

