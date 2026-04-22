  1. У світі

Суд США підтвердив: перетворювати пістолет на кулемет — незаконно

21:22, 22 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Апеляцію відхилили: пристрої для «апгрейду» пістолета залишаються під забороною.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд США залишив у силі вирок жителю Флориди, якого засудили за володіння пристроєм, що перетворює звичайний пістолет на автоматичну зброю. Суд підтвердив: заборона на кулемети в країні не суперечить Конституції.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Що сталося

29-річний Максон Алсенат продав три спеціальні пристрої агенту під прикриттям за 1500 доларів. Ці невеликі деталі встановлюються на пістолет — наприклад, Glock handgun — і дозволяють стріляти чергами, як із кулемета.

Чоловік визнав провину. Суд призначив йому два роки ув’язнення. Наразі він перебуває на волі під наглядом (умовний термін на три роки).

Чому він подав апеляцію

Захист стверджував: йдеться не про повноцінну автоматичну зброю, а лише про маленький пристрій, який додається до легального пістолета. Мовляв, тому це не повинно підпадати під сувору заборону.

Що вирішив суд

Судді не погодилися з цим аргументом. Вони пояснили:

  • кулемети та все, що робить зброю автоматичною, не захищені правом на володіння зброєю;
  • держава має право їх забороняти.

Як вказує Courthouse News, суд послався на рішення Верховного суду у справі District of Columbia v. Heller, де дозволили обмеження для «небезпечної і нетипової» зброї.

Головний суддя зазначив: інші суди в США також підтримують таку позицію.

Чому це важливо

Суд окремо підкреслив:

  • автоматична зброя історично пов’язана з високим рівнем насильства (особливо у США у 1920–30-х роках);
  • тому її обіг давно обмежують.

Також суд уточнив: такі «перетворювачі» — це не окрема зброя, а аксесуари. Але вони все одно підпадають під заборону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]