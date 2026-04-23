ЕС впервые с 2013 года готовит договор о вступлении новой страны

ЕС приступает к подготовке договора о вступлении Черногории — еврокомиссар Марта Кос.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос приветствовала решение о создании рабочей группы, которая будет разрабатывать договор о вступлении Черногории в Европейский Союз. Об этом она сообщила в Facebook.

По словам Кос, ЕС впервые с 2013 года начинает подготовку договора о присоединении новой страны-члена.

«Поздравляю Черногорию и (премьер-министра страны — ред.) Милойко Спаича! Ваше будущее в составе Европейского Союза обретает реальные очертания», — отметила Кос в посте в Facebook.

Также еврокомиссар подчеркнула, что этот шаг является признанием достигнутого прогресса Черногории и сигналом к продолжению реформ.

