ЕС впервые с 2013 года готовит договор о вступлении новой страны
Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос приветствовала решение о создании рабочей группы, которая будет разрабатывать договор о вступлении Черногории в Европейский Союз. Об этом она сообщила в Facebook.
По словам Кос, ЕС впервые с 2013 года начинает подготовку договора о присоединении новой страны-члена.
«Поздравляю Черногорию и (премьер-министра страны — ред.) Милойко Спаича! Ваше будущее в составе Европейского Союза обретает реальные очертания», — отметила Кос в посте в Facebook.
Также еврокомиссар подчеркнула, что этот шаг является признанием достигнутого прогресса Черногории и сигналом к продолжению реформ.
