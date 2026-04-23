ЄС уперше з 2013 року готує договір про вступ нової країни

ЄС розпочинає підготовку договору про вступ Чорногорії — єврокомісарка Марта Кос.

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос привітала рішення про створення робочої групи, яка розроблятиме договір про вступ Чорногорії до Європейського Союзу. Про це вона повідомила у Facebook.

За словами Кос, ЄС уперше з 2013 року розпочинає підготовку договору про приєднання нової країни-члена.

«Вітаю Чорногорію та (прем’єр-міністра країни – ред.) Мілойко Спаїча! Ваше майбутнє в складі Європейського Союзу набуває реальних обрисів», – зазначила Кос у пості у Facebook.

Також єврокомісарка підкреслила, що цей крок є визнанням досягнутого прогресу Чорногорії та сигналом до продовження реформ.

