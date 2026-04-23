Хакеры взломали аккаунт в Signal председателя Бундестага Юлии Клёкнер

16:52, 23 апреля 2026
Разведка связывает этот инцидент с длительной фишинговой кампанией против политиков.
Хакеры получили доступ к учетной записи председателя Бундестага Германии Юлии Клёкнер в мессенджере Signal. Международные разведывательные службы связывают эту и другие подобные атаки с Россией, а сама волна фишинга продолжается уже несколько месяцев. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания Der Spiegel, аккаунт политика из Христианско-демократического союза был успешно взломан в рамках масштабной кампании, направленной на пользователей Signal. Злоумышленники получают доступ к аккаунтам с помощью фишинговых методов. Источники утверждают, что за этой активностью стоят российские структуры, однако официального подтверждения этому нет.

Пресс-секретарь Юлии Клёкнер отказался комментировать ситуацию, отметив, что Бундестаг обычно не раскрывает информацию об объектах, относящихся к критической инфраструктуре безопасности.

Как сообщает Der Spiegel, Клёкнер как президент Бундестага занимает одну из самых высоких государственных должностей в Германии, а также входит в исполнительный комитет ХДС. По данным журналистов, члены комитета используют групповой чат в Signal, к которому якобы имеет доступ и федеральный канцлер Фридрих Мерц.

Отдельно сообщается, что сотрудники Федерального ведомства по защите конституции уже лично проинформировали канцлера об инциденте. Проверка его телефона, по данным СМИ, не выявила признаков компрометации.

Также отмечается, что спецслужба продолжает расследование и уже во второй раз за последние дни предупредила руководство парламентских партий и их офисы об активной фишинговой кампании, направленной против политических структур Германии.

Германия хакер кибератака

