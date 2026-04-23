Хакери зламали Signal-акаунт президентки Бундестагу Юлії Кльокнер

16:52, 23 квітня 2026
Розвідка пов’язує інцидент із тривалою фішинговою кампанією проти політиків.
Фото: dpa
Хакери отримали доступ до облікового запису президентки Бундестагу Німеччини Юлії Кльокнер у месенджері Signal. Міжнародні розвідувальні служби пов’язують цю та інші подібні атаки з Росією, а сама хвиля фішингу триває вже кілька місяців. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За даними видання Der Spiegel, обліковий запис політикині від Християнсько-демократичного союзу був успішно зламаний у межах масштабної кампанії, спрямованої на користувачів Signal. Зловмисники отримують доступ до акаунтів через фішингові методи. Джерела стверджують, що за цією активністю стоять російські структури, однак офіційного підтвердження цьому немає.

Речник Юлії Кльокнер відмовився коментувати ситуацію, зазначивши, що Бундестаг зазвичай не розкриває інформацію щодо об’єктів, які належать до критичної інфраструктури безпеки.

Як повідомляє Der Spiegel, Кльокнер як президентка Бундестагу займає одну з найвищих державних посад у Німеччині та також входить до виконавчого комітету ХДС. За даними журналістів, члени комітету використовують груповий чат у Signal, до якого нібито має доступ і федеральний канцлер Фрідріх Мерц.

Окремо повідомляється, що співробітники Федерального відомства із захисту конституції вже особисто інформували канцлера про інцидент. Перевірка його телефону, за даними ЗМІ, не виявила ознак компрометації.

Також зазначається, що спецслужба продовжує розслідування та вже вдруге за останні дні попередила керівництво парламентських партій і їхні офіси про активну фішингову кампанію, спрямовану на політичні структури Німеччини.

Німеччина хакер кібератака

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

НАЗК назвало істотні корупціогенні ризики у законопроєкті про захист бізнесу

НАЗК попереджає, що запропоновані депутатами зміни до КПК замість захисту бізнесу створюють умови для вибіркового правосуддя та легалізації безкарності.

Конкурсні vs поточні: ВС визначив статус вимог у разі визнання правочину недійсним після відкриття банкрутства

Верховний Суд роз’яснив, чому дата укладання оспорюваного договору не є визначальною для класифікації кредиторських вимог.

Кадрове перезавантаження ВАКС: розпочинаються фінальні засідання ВККС

24 квітня 2026 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України розпочинає фінальні засідання за участі фіналістів конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Сину відмовили у виплатах зниклої матері-військової через відсутність довідки про спільне проживання: чому суд став на його бік

Суд визнав протиправною відмову у виплаті грошового забезпечення, якщо у рішенні не зазначено передбачених Порядком № 884 підстав.

43 запити та приватний інтерес: як рішення РАУ змінює правила подання адвокатських запитів

Рада адвокатів України встановила нові правила боротьби з фейковим представництвом адвокатів.

