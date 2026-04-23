Хакери зламали Signal-акаунт президентки Бундестагу Юлії Кльокнер

Розвідка пов’язує інцидент із тривалою фішинговою кампанією проти політиків.

Хакери отримали доступ до облікового запису президентки Бундестагу Німеччини Юлії Кльокнер у месенджері Signal. Міжнародні розвідувальні служби пов’язують цю та інші подібні атаки з Росією, а сама хвиля фішингу триває вже кілька місяців. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За даними видання Der Spiegel, обліковий запис політикині від Християнсько-демократичного союзу був успішно зламаний у межах масштабної кампанії, спрямованої на користувачів Signal. Зловмисники отримують доступ до акаунтів через фішингові методи. Джерела стверджують, що за цією активністю стоять російські структури, однак офіційного підтвердження цьому немає.

Речник Юлії Кльокнер відмовився коментувати ситуацію, зазначивши, що Бундестаг зазвичай не розкриває інформацію щодо об’єктів, які належать до критичної інфраструктури безпеки.

Як повідомляє Der Spiegel, Кльокнер як президентка Бундестагу займає одну з найвищих державних посад у Німеччині та також входить до виконавчого комітету ХДС. За даними журналістів, члени комітету використовують груповий чат у Signal, до якого нібито має доступ і федеральний канцлер Фрідріх Мерц.

Окремо повідомляється, що співробітники Федерального відомства із захисту конституції вже особисто інформували канцлера про інцидент. Перевірка його телефону, за даними ЗМІ, не виявила ознак компрометації.

Також зазначається, що спецслужба продовжує розслідування та вже вдруге за останні дні попередила керівництво парламентських партій і їхні офіси про активну фішингову кампанію, спрямовану на політичні структури Німеччини.

