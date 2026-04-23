Во Франции отмечается резкий рост числа нападений на владельцев криптовалюты — более 40 случаев с начала года

12:05, 23 апреля 2026
Злоумышленники похищают людей и применяют физическое насилие, чтобы получить доступ к цифровым активам.
Во Франции стремительно растет количество нападений на владельцев криптовалют: только с начала года зафиксировано более 40 случаев похищений и вторжений в жилища. Об этом сообщает CoinDesk.

По данным издания, злоумышленники находят потенциальных жертв через социальные сети и утечки персональных данных. Специалисты по кибербезопасности рекомендуют пользователям криптоактивов использовать мультиподписные кошельки и устанавливать лимиты на вывод средств, чтобы снизить риски потери активов в случае нападения.

Правоохранители и эксперты отмечают, что во Франции фиксируется рост так называемых «атак с использованием физического принуждения», когда преступники применяют силу для получения доступа к криптовалютам. Этот тип преступлений стал заметным на фоне криптоконференции международного уровня, проходящей в Париже, где усилены меры безопасности, в частности сопровождение VIP-гостей полицией и дополнительный контроль в местах проведения мероприятий.

Представители французских властей сообщили на конференции, что с начала года в стране произошло не менее 41 похищения или нападения, связанного с криптовалютами. Это означает в среднем один инцидент каждые два-три дня.

Министр-делегат при Министерстве внутренних дел Жан-Дидье Берже заявил, что совместно с главой МВД Лораном Нуньесом готовится новый пакет мер по противодействию этой тенденции. В то же время уже запущены профилактические программы, к которым присоединились тысячи пользователей, однако власти признают, что этого недостаточно на фоне роста числа инцидентов.

Франция, по оценкам экспертов по безопасности, стала одним из центров глобального роста таких преступлений. Исследователи отмечают, что подобные нападения фиксируются в разных странах и становятся все более жестокими.

По данным аналитиков CertiK и исследователя Джеймсона Лоппа, в 2025 году в мире уже зафиксировано 72 случая физического насилия, связанного с криптовалютами, что на 75% больше, чем в прошлом году. Они также указывают, что реальное количество инцидентов может быть выше из-за неполной статистики.

Термин «атака с использованием физического принуждения» означает ситуации, когда преступники заставляют жертву добровольно перевести криптоактивы под угрозой насилия. В отличие от банковских операций, такие транзакции невозможно отменить после подтверждения.

Эксперты отмечают, что подход преступников изменился: вместо технических атак они все чаще отслеживают людей. Они анализируют активность в соцсетях, публичные выступления и утечки данных, формируя профили потенциальных жертв и отслеживая их распорядок дня.

Эксперты отмечают, что наибольший риск возникает тогда, когда физическое лицо и его криптоактивы публично связаны, что делает человека более уязвимым для целенаправленного преследования.

В некоторых случаях, по данным расследований, к утечке информации могли быть причастны должностные лица. Один из резонансных эпизодов касался французского налогового инспектора, который, по подозрениям, передавал конфиденциальные данные преступникам.

Эксперты предупреждают, что круг потенциальных жертв расширяется, а под угрозой все чаще оказываются не только крупные инвесторы, но и пользователи со средним уровнем доходов, которых идентифицируют по косвенным цифровым следам.

