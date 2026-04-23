У Франції фіксують різке зростання нападів на власників криптовалюти — понад 40 випадків від початку року

Зловмисники викрадають людей і застосовують фізичний тиск, щоб отримати доступ до цифрових активів.

У Франції стрімко зростає кількість нападів на власників криптовалют: лише з початку року зафіксовано понад 40 випадків викрадень і вторгнень у житло. Про це повідомляє CoinDesk.

За даними видання, зловмисники знаходять потенційних жертв через соціальні мережі та витоки персональних даних. Фахівці з кібербезпеки рекомендують користувачам криптоактивів використовувати мультипідписні гаманці та встановлювати ліміти на виведення коштів, щоб зменшити ризики втрати активів у разі нападу.

Правоохоронці та експерти зазначають, що у Франції фіксується зростання так званих «атак із використанням фізичного примусу», коли злочинці застосовують силу для отримання доступу до криптовалют. Цей тип злочинів став помітним на тлі криптоконференції міжнародного рівня, що проходить у Парижі, де посилено заходи безпеки, зокрема супровід VIP-гостей поліцією та додатковий контроль у місцях проведення заходів.

Представники французької влади повідомили на конференції, що від початку року в країні сталося щонайменше 41 викрадення або напад, пов’язаний із криптовалютами. Це означає в середньому один інцидент кожні два-три дні.

Міністр-делегат при Міністерстві внутрішніх справ Жан-Дідьє Берже заявив, що спільно з главою МВС Лораном Нуньєсом готується новий пакет заходів для протидії цій тенденції. Водночас уже запущені програми профілактики, до яких приєдналися тисячі користувачів, однак влада визнає, що цього недостатньо на тлі зростання кількості інцидентів.

Франція, за оцінками експертів з безпеки, стала одним із центрів глобального зростання таких злочинів. Дослідники зазначають, що подібні напади фіксуються в різних країнах і стають дедалі жорстокішими.

За даними аналітиків CertiK і дослідника Джеймсона Лоппа, у 2025 році у світі вже зафіксовано 72 випадки фізичного насильства, пов’язаного з криптовалютами, що на 75% більше, ніж торік. Вони також вказують, що реальна кількість інцидентів може бути вищою через неповну статистику.

Термін «атака з використанням фізичного примусу» означає ситуації, коли злочинці змушують жертву добровільно переказати криптоактиви під загрозою насильства. На відміну від банківських операцій, такі транзакції неможливо скасувати після підтвердження.

Експерти зазначають, що підхід злочинців змінився: замість технічних атак вони дедалі частіше відстежують людей. Вони аналізують активність у соцмережах, публічні виступи та витоки даних, формуючи профілі потенційних жертв і відстежуючи їхній розпорядок дня.

Фахівці наголошують, що найбільший ризик виникає тоді, коли реальна особа та її криптоактиви публічно пов’язані, що робить людину більш вразливою до цілеспрямованого переслідування.

У деяких випадках, за даними розслідувань, до витоку інформації могли бути причетні посадові особи. Один із резонансних епізодів стосувався французького податкового інспектора, який, за підозрами, передавав конфіденційні дані злочинцям.

Експерти попереджають, що коло потенційних жертв розширюється, а під загрозою все частіше опиняються не лише великі інвестори, а й користувачі із середнім рівнем доходів, яких ідентифікують за непрямими цифровими слідами.

