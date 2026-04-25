Генеральное консульство в Вроцлаве предупредило украинцев о возможной провокационной акции

Генеральное консульство призывает украинцев не участвовать в мероприятии и остерегаться манипуляций и дезинформации.

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве сообщило о вероятной провокационной акции. Об этом говорится в официальном сообщении консульства.

По имеющейся информации, мероприятие позиционируется как инициатива украинской общины, однако может преследовать иную цель — создание напряженности в польском обществе в отношении украинцев, а также использование в дезинформационных и пропагандистских материалах.

В консульстве обращают внимание, что организатор имеет признаки недавно созданной фиктивной структуры, а участников привлекают через социальные сети из разных городов. Также, согласно сообщению, за участие в мероприятии предлагается денежное вознаграждение.

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве призвало граждан воздержаться от участия в подобных мероприятиях, быть внимательными и критически оценивать информацию, а также не поддаваться возможным манипуляциям и провокациям. В случае сомнений рекомендуют обращаться к официальным источникам.

В консульстве подчеркнули, что общей ответственностью является недопущение использования украинской общины в посторонних информационных или политических целях.

