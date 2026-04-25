Генконсульство у Вроцлаві попередило українців про можливу провокаційну акцію

Генконсульство закликає українців не брати участі у заході та остерігатися маніпуляцій і дезінформації.

Генеральне консульство України у Вроцлаві повідомило про ймовірну провокаційну акцію. Про це йдеться в офіційному повідомленні консульства.

За наявною інформацією, захід подається як ініціатива української громади, однак може мати іншу мету — створення напруження в польському суспільстві щодо українців, а також використання в дезінформаційних і пропагандистських матеріалах.

У консульстві звертають увагу, що організатор має ознаки нещодавно створеної фіктивної структури, а учасників залучають через соціальні мережі з різних міст. Також, за даними повідомлення, за участь у заході пропонується грошова винагорода.

Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало громадян утриматися від участі в подібних заходах, бути уважними та критично оцінювати інформацію, а також не піддаватися можливим маніпуляціям і провокаціям. У разі сумнівів рекомендують звертатися до офіційних джерел.

У консульстві наголосили, що спільною відповідальністю є недопущення використання української громади у сторонніх інформаційних або політичних цілях.

