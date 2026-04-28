Литовская госкомпания прекратила оплату жилья для семей украинских энергетиков

18:44, 28 апреля 2026
Литовский оператор электросети более четырёх лет покрывал расходы на проживание украинских семей, но после смены руководства решил завершить программу поддержки.
Государственный оператор системы электропередачи Литвы Litgrid больше не будет финансировать аренду жилья и коммунальные услуги для родственников сотрудников украинского «Укрэнерго», которые были вынуждены уехать из-за войны. Об этом сообщает LRT.

Ранее компания взяла на себя обязательство обеспечить жильем десятки украинских семей до окончания войны. Однако спустя более четырех лет это решение пересмотрели.

По словам одной из украинских переселенцев Людмилы, часть семей потеряла жилье еще в 2014 году после боевых действий на Донбассе и переехала в Мариуполь, но после полномасштабного вторжения в 2022 году снова была вынуждена покинуть свои дома. Она рассказала, что в Литву тогда прибыли около 50 семей, чьи родственники работали в «Укрэнерго». По ее словам, инициатива помощи тогда возникла после обращения украинской стороны, которая объяснила, что работники энергетической системы остаются на местах для восстановления сети, в то время как их семьи нуждаются в безопасном убежище.

В течение этого периода Litgrid ежегодно тратила более 200 тысяч евро на покрытие аренды и коммунальных расходов для украинских семей.

После смены руководства компании в феврале было принято решение прекратить финансирование жилья.

Новый генеральный директор Litgrid Андрюс Шемешкявичюс заявил, что такая поддержка носит временный характер.

«Временные меры имеют начало и конец. Мы не обязаны делать что-то бесконечно, ведь эта поддержка — она добровольная», — сказал он.

Он также отметил, что ситуация сложна с социальной точки зрения, но компания должна принимать решения относительно долгосрочных расходов.

Бывший руководитель Litgrid Рокас Масюлис сообщил, что семьям ранее гарантировали поддержку до окончания войны, а также подтверждали продолжение помощи на текущий год после утверждения бюджета.

Он подчеркнул, что сотрудничество с украинскими энергетиками имело и практическое значение — специалисты «Укрэнерго» консультировали литовских коллег и помогали в процессе интеграции энергосистемы Литвы в европейскую сеть.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что страна продолжит поддержку Украины, но необходимо найти сбалансированные решения в отношении социальных программ.

Украина беженец энергетика Литва Укрэнерго

