  1. У світі

Литовська держкомпанія припинила оплату житла для родин українських енергетиків

18:44, 28 квітня 2026
Литовський оператор електромережі понад чотири роки покривав витрати на проживання українських сімей, але після зміни керівництва вирішив завершити програму підтримки.
Литовська держкомпанія припинила оплату житла для родин українських енергетиків
Державний оператор системи електропередачі Литви Litgrid більше не фінансуватиме оренду житла та комунальні послуги для родичів працівників українського «Укренерго», які були змушені виїхати через війну. Про це повідомляє LRT.

Компанія раніше взяла на себе зобов’язання забезпечити житлом десятки українських сімей до завершення війни. Однак через понад чотири роки це рішення переглянули.

За словами однієї з українських переселенок Людмили, частина родин втратила житло ще у 2014 році після бойових дій на Донбасі та переїхала до Маріуполя, але після повномасштабного вторгнення 2022 року знову була змушена залишити домівки. Вона розповіла, що до Литви тоді прибули близько 50 сімей, чиї родичі працювали в «Укренерго». За її словами, ініціатива допомоги тоді виникла після звернення української сторони, яка пояснила, що працівники енергетичної системи залишаються на місцях для відновлення мережі, тоді як їхні родини потребують безпечного прихистку.

Протягом цього періоду Litgrid щороку витрачала понад 200 тисяч євро на покриття оренди та комунальних витрат для українських сімей.

Після зміни керівництва компанії у лютому було ухвалено рішення припинити фінансування житла.

Новий генеральний директор Litgrid Андрюс Шемешкявічюс заявив, що така підтримка має тимчасовий характер.

«Тимчасові заходи мають початок і кінець. Ми не зобов’язані робити щось безкінечно, бо це підтримка – вона добровільна», – сказав він.

Він також зазначив, що ситуація є складною з соціального погляду, але компанія має ухвалювати рішення щодо довгострокових витрат.

Колишній керівник Litgrid Рокас Масюліс повідомив, що родинам раніше гарантували підтримку до завершення війни, а також підтверджували продовження допомоги на поточний рік після затвердження бюджету.

Він наголосив, що співпраця з українськими енергетиками мала і практичне значення — фахівці «Укренерго» консультували литовських колег і допомагали в процесі інтеграції енергосистеми Литви до європейської мережі.

Міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас заявив, що країна продовжить підтримку України, але необхідно знайти збалансовані рішення щодо соціальних програм.

Україна біженець енергетика Литва Укренерго

