  В мире
  В Украине

В Кремле заявили о возможном «перемирии» 9 мая

21:01, 29 апреля 2026
Российская сторона утверждает, что идея временного прекращения огня якобы обсуждалась во время телефонного разговора Путина и Трампа.
В Кремле сообщили о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По данным российских государственных СМИ, во время разговора Путин якобы выразил готовность объявить «перемирие» 9 мая. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков. Он также утверждает, что Дональд Трамп поддержал идею такого «перемирия».

В Кремле сообщили, что телефонный разговор длился примерно 1,5 часа.

Кроме того, как утверждают в Кремле, Дональд Трамп заявил, что заключение соглашения о завершении войны в Украине «близко».

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Отца троих детей лишили отсрочки из-за отсутствия одного документа — суд признал отказ незаконным

Суд признал противоправным отказ в предоставлении отсрочки военнообязанному, который содержит троих детей.

Банк не имеет права блокировать средства сверх суммы ареста: Верховный Суд подтвердил ответственность за нарушение прав клиента

ВС подтвердил, что банк обязан действовать в пределах постановления исполнителя и не может ограничивать доступ к средствам сверх определенной суммы, а также несет ответственность за игнорирование обращений клиента.

В деле «ANTONOV v. ESTONIA» ЕСПЧ высказался о праве на надежду для осужденных

ЕСПЧ признал эстонскую систему пожизненного заключения нарушающей права человека из-за «обнуления» сроков.

Что ждет госслужащих, которые не успеют пройти конкурс по новому графику

Отсутствие единой базы данных результатов оценивания госслужащих может стать лазейкой для потенциальных манипуляций в системе государственной службы

Доходы населения будут индексировать по-новому: Минсоцполитики предлагает изменения в действующий порядок

Проект акта предусматривает приведение в соответствие с законодательством перечней денежных доходов населения, подлежащих индексации.

