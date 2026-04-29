В Кремле заявили о возможном «перемирии» 9 мая

Российская сторона утверждает, что идея временного прекращения огня якобы обсуждалась во время телефонного разговора Путина и Трампа.

В Кремле сообщили о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По данным российских государственных СМИ, во время разговора Путин якобы выразил готовность объявить «перемирие» 9 мая. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков. Он также утверждает, что Дональд Трамп поддержал идею такого «перемирия».

В Кремле сообщили, что телефонный разговор длился примерно 1,5 часа.

Кроме того, как утверждают в Кремле, Дональд Трамп заявил, что заключение соглашения о завершении войны в Украине «близко».

