У Кремлі заявили про можливе «перемир’я» на 9 травня

Російська сторона стверджує, що ідею тимчасового припинення вогню нібито обговорювали під час телефонної розмови Путіна і Трампа.

У Кремлі повідомили про телефонну розмову між Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. За даними російських державних ЗМІ, під час розмови Путін нібито висловив готовність оголосити «перемир’я» 9 травня. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков. Він також стверджує, що Дональд Трамп підтримав ідею такого «перемир’я».

У Кремлі повідомили, що телефонна розмова тривала приблизно 1,5 години.

Крім того, як стверджують у Кремлі, Дональд Трамп заявив, що укладення угоди про завершення війни в Україні є «близьким».

